Show TV’nin merakla beklenen dizisi Kalp Atışı’nın ilk tanıtımı yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan Kalp Atışı dizisi, zengin kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyle buluşacak. İşte Kalp Atışı ilk bölüm fragmanı...

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen kolt uğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu; dizide Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’a; Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Vedat Erincin, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Devrim Atmaca, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Rüçhan Çalışkur eşlik ediyor.

İşte Kalp Atışı ilk fragmanı;

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yayınlanan ilk tanıtımında Eylül (Öykü Karayel)’ün kalp atışını takip ederek Ali Asaf (Gökhan Alkan)’ı bulduğu hastane sahnesi izleyenlerde büyük merak uyandırdı. Ayrıca Teaser müziği “Uçup Giden Zaman”ın sözleri; “Uçuşup giden zamana inat, Vuruyor kalbim duyuyor musun, Bana aşkını gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun” dikkat çekti.

EYLÜL VE KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK ALİ ASAF'IN HİKAYESİ

“Dünya ne kadar berbat bir yer olsa da, iyilerin mutlaka kazanacağını kanıtlayan birileri her zaman vardır. Belki de O size hiç adil davranmayan kaderin sunduğu ilk ve tek şanstır."

Henüz on sekiz yaşındaki lise öğrencisi Eylül’ün de kaderini değiştirecek o şansın adı Ali Asaf Denizoğlu’dur. Hikayenin başladığı yer Ege’de bir kasabanın lisesi... İkilinin yollarının ayrılıp yıllar sonra tekrar kesiştikleri yer ise İstanbul’un en iyi hastanesinin çatısıdır!

Hayata yenik başlayan, öfkesi dışında hiçbir şeyi olmayan bir kızın bir cerrah olarak hayata meydan okuma hikayesidir bu. Aynı zamanda ona bu cesareti verecek olan Ali Asaf’ın! Elini tutan ve başarabilirsin diyen bir yol göstericinin. Hepimizin tüm kalbimizle hayatımızda olmasını istediğimiz o kişi Eylül gibi bizim de hayata olan umutlarımızı hep ayakta tutacaktır.

Kalp Atışı çok yakında Show TV’de başlıyor!