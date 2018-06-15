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ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergisi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci oldu. Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde geçen yıl ABD’li manken Hailey Baldwin (22) birinci olmuştu. Baldwin bu yılki listede de yer aldı. İşte 2018'in en çekici 100 kadını...