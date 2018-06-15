Maxim dergisi 2018 yılının en seksi 100 ismini açıkladı.
ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergisi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci oldu. Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde geçen yıl ABD’li manken Hailey Baldwin (22) birinci olmuştu. Baldwin bu yılki listede de yer aldı. İşte 2018'in en çekici 100 kadını...
BOMBA ETKİSİ YARATANLAR
Kate Upton
Gigi Hadid
Bella Hadid
Kendall Jenner
Kylie Jenner
Khloe Kardashian
Hailey Baldwin
Taylor Hill
Adriana Lima
Alessandra Ambrosio
Heidi Klum
Irına Shayk
Sofia Richie
Eiza Gonzalez
Stella Maxwell
Jasmine Tookes
Nina Agdal
Rosie Huntington Whiteley
Martha Hunt
Barbara Palvin
Sara Sampaio
Charlotte Mckinney
Candice Swanepoel
Lais Ribeiro
Devon Windsor
Bregje Heinen
Bo Krsmanovic
Lana Zakocela
Alanna Arrington
Jade Lagardere
Alexis Ren
Abigail Ratchford
Olivia Burns
Carla Tempesta
Elizabeth Bert
Jen Selter
Chiara Ferragni
Adwoa Aboah
Vittoria Ceretti
DİVALAR
Demi Lovato
Selena Gomez
Cardi B
Beyonce
Jennifer Lopez
Rihanna
Rita Ora
Nicki Minaj
Ariana Grande
Dua Lipa
Bebe Rexha
Taylor Swift
Janelle Monae
Tinashe
Camilla Cabello
Hailee Steinfeld
Zara Larsson
Ciara
SİNEMA DÜNYASININ SİREN'LERİ
Alicia Vikander
Gal Gadot
Margot Robbie
Scarlett Johansson
Bryce Dallas Howard
Rebecca Ferguson
Naomie Harris
Elle Fanning
Reese Witherspoon
Jennifer Lawrence
Saoirse Ronan
Danai Gurira
Zendaya
Bella Thorne
Megan Fox
Alexandra Daddario
Priyanka Chopra
Alexis Bledel
Camilla Mendes
Mandy Moore
Krysten Ritter
Elizabeth Hurley
Emilia Clarke
Claire Foy
Lucy Hale
Rosario Dawson
Gabrielle Union
Madeline Brewer
KOMİK KADINLAR
Chrissy Teigen
Kate Mckinnon
Issa Rae
Ali Wong
Greta Gerwig
Rachel Brosnahan
Lilly Singh
GÜÇLÜLER
Amal Clooney
Meghan Markle
Kim Kardashian
Ivanka Trump
Melania Trump
Carol Wozniacki
Paige Spiranac
Mikaela Shiffrin
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