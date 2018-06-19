Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Yusuf Yazıcı ile İtalyan ekipleri yakından ilgileniyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, 2 sezondur oyuncunun gelişimini takip eden Milan ve İnter’in Trabzon’un kapısını çaldığı öğrenildi.





Milan’ın 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı Yazıcı’ya İnter’in de aynı rakamla teklif yaptığı öğrenildi. Teklifleri değerlendirmeye alan Trabzon Yönetimi’nin kararını bu hafta vermesi bekleniyor. Bu iki İtalyan kulübünün dışında Alman Hannover 96’nın da devreye girdiği öğrenildi. Hannover’in 10 milyon Euro ve sonraki satışlar için ‘yüzde 25 pay verelim’ teklifini sunduğu belirtildi.