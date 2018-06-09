Gürcistan’ın başkenti Tiflis’ten Kaheti bölgesine geziye giden öğrencileri taşıyan minibüs, Gombori dağ geçidinde kontrolden çıkarak devrildi.

İHA'nın aktardığına göre, kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayda ambulans sevk edildi. Öğrencileri taşıyan minibüste ebeveynlerinin de olduğu öğrenildi. Minibüs şoförünün ise gözaltına alındığı belirtildi.

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