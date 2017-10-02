Ordu'da düğün yaptıktan sonra İstanbul'a giden genç çiftin bulunduğu otomobilin Çankırı'da tıra arkadan çarpması sonucu damat hayatını kaybederken, gelin ile birlikte 3 kişi yaralandı.



İHA'nın haberine göre, Ordu'nun Ulubey ilçesinde dün düğün merasimini gerçekleştikten sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan Ufuk Akgün kontrolündeki 34 ACB 310 plakalı otomobil, Çankırı Atkaracalar ilçesi Samsun-İstanbul istikametinde 16 KCB 94 plakalı seyir halindeki tıra arkadan çarparak altına girdi. Araç sürücüsü yeni evlenen Ufuk Akgün olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Özge Akgün (18) ise ağır yaralandı. Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Özge Akgün, hastanede yapılan müdahale sonucu hava ambulansı ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Araç içerisinde bulunan diğer yaralılar Mehmet D. (31) ve Yaşar D. (24) ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.