Kaza saat 16.00 sıralarında, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı otomobil, Bursa Caddesi üzerindeki kavşakta Mehmet S. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitiren kadın sürücü, yayaların bulunduğu kaldırımın üzerine çıktı. Kaldırımda bulunan 7 kişiye çarpan otomobil, duvara çarparak durabildi.

DHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle kaldırımdakiler etrafa savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, 1 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan küçük bir çocuk ise olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada, otomobil sürücüsü kadın ile birlikte 6 kişi de yaralandı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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