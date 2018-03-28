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Olayı Twitter hesabında anlatan Hilton, “Yüzük o kadar ağır ve büyük ki dans ederken bir anda parmağımdan kayıp başka bir masadaki bir buz kovasının içine düştü. Neyse ki bir mucize eseri nişanlım yüzüğü buldu ve bana geri getirdi. Belki başkası bulsa iade etmezdi” diye yazdı.