Rusya'da 27 yaşındaki bir kadına, hastanede yatıştırıcı vermek yerine mumyalamada kullanılan formalin isimli madde verildi.

The Sun'ın haberine göre; cesedin parçalanmasını engellemek için kullanılan maddenin enjekte edilmesi üzerine Ekaterina Fedyaeva isimli hasta hayatını kaybetti.

AMELİYATTAN ÖNCE BUNLARI SAKIN YAPMAYIN!

KORKUNÇ BİR HATAYA KURBAN GİTTİ

Rusya'nın Ulyanovsk şehrinde meydana gelen ve korkunç bir tıbbi hataya kurban giderek hayatını kaybeden Fedyaeva dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Talihsiz kadının annesi, doktorları cinayetle suçladı. Ekaterina'nın komaya girmeden önce iki gün boyunca korkunç acılar ve kasılmalar yaşadığını söyleyerek, yaşam destek makinesine bağlı olduğunu ancak kalbinin birkaç defa durduğunu söyledi.

Moskova'da başka bir hastaneye götürülen kadın komadan çıktı ancak çoklu organ yetmezliği yüzünden bazı organları iflas etti.

Anne Galina Baryshnikova, ameliyat edilen kızının vücudunda kasılmalar meydana geldiğini, tüm vücudunun titrediğini söyleyerek, "Ona çorap ve kıyafetlerini giydirdim, üstüne bir battaniye attım ama o kadar çok titriyordu ki tarif bile edemiyorum" dedi.

AMELİYATTA EN ÇOK BU HATA YAPILIYOR!

'O BENİM TEK ÇOCUĞUM' DİYE YALVARDI AMA...

Ameliyat dönüşü hiçbir doktorun Ekaterina'yı görmeye gelmediğini söyleyen Galina Baryshnikova, "Formalinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Şimdi formalinin vücudu içten çürüttüğünü anlıyorum. Ameliyatı yapan insanlar zaten yanlış bir şeylerin olduğunu biliyordu. Bazı acil önlemler almaları gerekiyordu ama hiçbir şey yapmadılar" açıklamasında bulundu.

Baryshnikova, "'Lütfen yalvarırım ona yardım edin, o benim tek çocuğum' dedim ama bana eve gitmesini söylediler. Sanırım sadece gitmemi ve olan biteni gizlememi istediler. Ekaterina, durumu kötüleşince yoğun bakımda bir gece tutuldu. Ameliyattan sonra 14 saat boyunca formalinle yaşadı ama hiçbir şey yapmadılar” dedi.

ORGANLARI İFLAS ETTİ

Baryshnikova, hastanede kendisine bir tıbbi hata meydana geldiğini, Ekaterina'nın kalp, akciğer ve karaciğerinin çalışmayı durdurduğunu ve talihsiz kadının makineye bağlı yaşadığını söylediler.

Yaşanan bu felaketin ardından Ekaterina başka bir hastaneye kaldırılsa da trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Ekaterina Fedyaeva 7 Nisan'da gömüldü. Soruşturma ise hala devam ediyor.

FORMALİN NEDİR?



Formalin, kimyada yaygın olarak kullanılan, sterilizasyon ve koruma amaçlı olarak tıp, tarım, hayvancılık, ilaç sanayinde, ahşap yapı malzemeleri imalatında ve reçine imalatında kullanılan formaldehitin sulu çözeltisidir. Renksiz ve keskin kokuludur. Formaldehid, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından insanlarda kanserojen olan maddeler sınıfında yer alıyor.