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23 NİSAN 2017
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Kefirin faydaları
SAĞLIK

Kefirin faydaları nelerdir?

Kefir nedir? Kefir faydalı mı? Faydaları nelerdir? Sık tüketilen kefir kilo yapar mı? Kefiri kimler tüketebilir? Hamileler kefir tüketebilir mi?

23 Nisan 2017 Pazar, 15:33:35 Güncelleme: 16:07:34

Kefir, Keçi veya inek sütünden özel bir maya mantarıyla yapılan, tadı ayrana benzeyen, ekşimsi bir içecektir.

Kafkasya kökenli kefir, Rusça da “keyif veren” anlamına geliyor. Kefir, çok eski yıllardan beri özellikle Kafkasya bölgesinde yapılan, süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı (yoğurt kıvamında), hafif ekşimsi fermente bir süt ürünü.

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

İşte sık sık tüketilmesi tavsiye edilen kefirin faydaları...

* Kefir, serinletici aromasıyla kronik yorgunluğu giderir.

* Sindirim sistemini mükemmel şekilde düzenler.

* Damar sertliğini ve kas kasılmalarını önler.

* Sinir sistemini güçlendirir.

* Mikrobik enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

* Kefir, stres azaltır, sakinleştirir ve kolesterolü düşürür.

* Uykusuzluğu ve sinirsel depresyonu ortadan kaldırır.

* Yüksek tansiyonu düzenler ve dengeler.

* Kan bozukluklarını giderir ve kanı temizler.

* Karaciğer rahatsızlıklarını iyileştirir.

* Kansızlığı önler ve kan bozukluğunu giderir. Tırnakların sağlıklı kalmasını sağlar.

* Cildi güzelleştirir ve parlaklık verir.

* Egzama ve benzeri deri hastalıklarına iyi gelir.

* Yara ve yanıkların hızla iyileşmesini sağlar.

* İdrar yolu iltihaplarını tedavi eder.

* Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.

* Safra kesesi ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

* Sağlıklı diyet için önemlidir, kilo almayı önler.

* Bebeklikten ergenliğe kadar; kemiklerin ve dişlerin oluşumu ile sağlıklı dokuların ve kasların gelişimini olumlu etkiler.

* Vücudun gelişmesi için gerekli olan vitamin, mineral ve protein desteğini sağlar.

* Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için mikrobik enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

* Aşırı çikolata, şeker ve sakız tüketen çocukların sağlık risklerini azaltır.

* Diş çürüklerini önler.

* Şekerin özümlenmesini sağlar ve şekeri enerjiye dönüştürür.

* İştah açar ve beslenmeye güçlü destek oluşturur.

* Asabi hastalıklarda rahatlatıcı görevi görür.

* İshale ve kabızlığa karşı etkindir.

* Görme yetisini güçlendirir.

* Kesiklerin ve yaraların hızla iyileşmesini sağlar.

* Zekâ gelişimine önemli katkı ve zihinsel aktiflik sağlar.

* Astım ve alerjiye karşı direnç oluşturur.

* Çocukların büyümesinde doğal koruma ve güvenli beslenme sağlayan nefis bir içecektir.

Evde yapılan kefirde 77 adet yararlı probiyotik bulunduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, çocukların sağlık açısından çok yararlı olan bazı gıdaları yeterince tüketmediğini söylüyor. Bu gıdaların başında kefirin geldiğini belirten Dr. Mindan, “Kefirin sağlıklı bağırsak florası için gerekli olan en önemli gıda olduğu unutulmamalı” dedi. 

Mucizevi içecek kefirin, ev yoğurdu ile karıştırılarak da içilebileceğini kaydeden Dr. Mindan, "Yayla çorbası veya cacık yapımında da kefir kullanılması önerilmektedir" açıklamasında bulundu. 

KEFİR NASIL YAPILIR?

Faydaları saymakla bitmeyen kefirin nasıl yapıldığına gelince... Yaklaşık bir kilo süte, ceviz büyüklüğünde kefir mayası yeterlidir. Kefir yapmak için ılık sütü cam kavanoza alın. İçerisine kefir mayasını ilave edip, 24 saat kadar bekletin. Mayalanan kefir, yoğurt kıvamında yoğun bir hal alır. Mayalandıktan sonra ise plastik süzgeç yardımıyla süzün. Böylece hem kefir mayanız hazır olur hem de kefir içilecek kıvama gelmiş olur. Ancak kefir yaparken şu püf noktayı unutmayın; kefir yaparken metal hiçbir ürünü değdirmeyin.

KEFİR KİLO YAPAR MI?

Ana maddesi süt olan kefir, her yaşta güvenle tüketilebiliyor. Protein, temel mineraller ve B vitamininden zengin olan kefir yoğurttan daha besleyici. B1, B12 ve K vitaminleri yönünden de zengin olan kefirin kilo aldırmadığını belirten uzmanlar, tok tutma özelliği bulunan kefirin çocuk, yaşlı, hamile ve menopoza giren kadınların da rahatlıkla kefir tüketebileceğini söylüyor.

BEBEKLERE KEFİR VERİLİR Mİ?

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, iştahsızlık, uykusuzluk, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerji gibi durumlara da iyi gelen kefirin, bebeklerin besinlerden alacağı vitamin ve mineralleri daha kaliteli almasına yardımcı olduğunu bu nedenle de bebek beslenmesinde kefirin önemli rol oynadığını söyledi.

 

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