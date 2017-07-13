Güneşe parfümle çıkmayın!

Güneşten korunmak için açık renkli bol giysiler giymemiz gerektiğini, yüksek koruma faktörlü kremlerden kullanmayı, güneş ışınlarının direkt etki ettiği 11.00-15.00 saatleri arasında güneşe çıkmamayı öğrendik. Bununla birlikte bazı ciltlerde yaz aylarında güneş lekeleri meydana geliyor. Bunun sebebi cildin rengini veren pigment hücrelerinin fazla çalışması yani hiperpigmentasyon.

HT Magazin'den Ekin Türkantos, Ahmet Günay'ın önerilerini kaleme aldı.



GÜNEŞ LEKELERİNE DİKKAT!



Güneş ışığının pigmentasyonu artırdığını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay, özellikle yazın cildinde leke meydana gelenlerin bir dermatoloğa başvurarak kendilerine uygun güneş koruyucu seçmeleri gerektiğini hatırlatıyor.



ÖZELLİKLE YÜZDE ÇIKIYOR



“Cildi lekelenmeye müsait olan ve ilaç kullananlarda cilt lekelenmeleri daha sık görülür” diyen Günay, özellikle doğum kontrol haplarına dikkat çekiyor. Genellikle yüzde çıkan güneş lekeleri, boyun ve dekolte bölgesi ile ellerde de oluşabiliyor. Ciltte leke oluşumunu engellemek için bir diğer önemli nokta güneşe çıkarken parfüm veya deodorant kullanmamak. Kimyasallar, parfümler, bazı ilaçlar lekelenmeye sebebiyet verebiliyor.



UZMANA GÖRÜNMELİ



“D vitamini oluşumunu tetiklemek, artırmak gibi faydalı etkileri olduğu için güneşle aramızı iyi tutmalıyız” diyen Günay, normalde her cilt tipinin kaliteli, dermatoloji testlerinden ve sağlık kontrollerinden geçmiş, Sağlık Bakanlığı onaylı güneş koruyucuları kullanabileceğini ancak riskli grup denilen, ben ve lekeye müsait ciltlilerde mutlaka bir uzmana görünmek gerektiğinin altını çiziyor.

