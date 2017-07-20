İğneden korkardı ciğerini verdi

İzmir'de yaşayan ev kadını Tuğba Demirbaş (27) ve işadamı Adil Demirbaş’ın (27) 3 Nisan 2017’de dünyaya gelen ikinci çocukları Mehmet’e, 2 aylıkken akut karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İzmir'de bir hastaneye sevk edilen bebeğe nakil kararı alındı ancak aileden donör bulunamadı. Dayısının sosyal medyadan durumunu duyurup acil gönüllü karaciğer donörü çağrısı yaptığı Mehmet için Balıkesir 6 Eylül Belediyesi’nde veteriner hekim olan 1 çocuk annesi Sinem Yurdusev (27) gönüllü oldu. Etik kuruldan çıkan onayın ardından 22 Haziran’da Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Lakobadze’den oluşan ekip tarafından nakil gerçekleştirildi. Önce Yurdusev, ardından da Mehmet bebek taburcu edildi.

‘KURTARACAĞI İÇİME DOĞDU’

Bir mucize yaşadıklarını belirten anne Tuğba Demirbaş, “Sinem Hanım’ı görür görmez içime doğdu, oğlumu kurtaracağını hissettim. İğneden korkuyormuş, nakil ameliyatına girdi. Mehmet’ime, bize hayat verdi, kahramanımız oldu” dedi. Mehmet bebeğin “hayat kahramanı” olarak, görev yaptığı Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nde Başkan Zekai Kafaoğlu tarafından plaketle ödüllendirilen Sinem Yurdusev ise “Yardım çağrısını ilk gördüğümde hissettim, ‘Bu bebeği kurtarabilirim’ dedim. Etik kurulda neden gönüllü olduğumu sordular. Benim de çocuğum var, ‘Onun başına bir şey gelse, çaresiz kalsam ne yaparım?’ dedim. Çaresizliği bilmek gerek” diye konuştu.