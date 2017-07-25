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"Günde 2 saatten fazla araba kullanmak IQ'yu düşürüyor"

"Günde 2 saatten fazla direksiyon başında olmak IQ'yu düşürüyor"

İngiliz bilim insanları, uzun süre boyunca direksiyon başında olmanın beyin fonksiyonlarını gerilettiğini ifade etti

25 Temmuz 2017 Salı, 10:42:18 Güncelleme: 10:50:37

İngiltere Alzheimer Merkezi’nin başındaki Profesör Rosa Sancho’nun gerçekleştirdiği araştırmanın sonucunda, özellikle orta yaşlı sürücülerde günde iki saatten fazla direksiyon başında olmanın, IQ seviyesini sürekli olarak düşürdüğü ortaya çıktı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; araba kullanmak fiziksel ve zihinsel olarak durgunluğa, aşırı strese ve yorgunluğa neden oluyor. Tüm bu etkenler beyin faaliyetlerini düşüşe sürüklüyor. Zihinsel ve fiziksel olarak hareket halinde olmanın beyin fonksiyonlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu söyleyen Profesör Sanscho, “Araba kullanmak stres ve yorgunluğa sebep oluyor. Bu da beynin gerilemesine neden oluyor” diye konuştu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    taksicerin durumu anlasildi
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