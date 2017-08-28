Lösemiyi yenen Elif Aktaş'ın hayali avukat olmak

Dört yıl önce lösemiye yakalanan Elif Aktaş (15), tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Elif’in annesi Meryem Aktaş, kızının sağlığına kavuşma sürecini Habertürk’e anlattı. 4 çocuk annesi olan Aktaş, “Zor günler geçirdik. Kızım artık çok iyi. Elif’in sağlığına kavuşması diğer hastalar için de umut olacaktır” dedi.

‘DOKTOR PERUK ALDI SAÇLARINI KESTİRDİ’

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre; sosyal güvenceleri olmadığı için birçok hastanenin tedaviyi üstlenmediğini ve sonunda LÖSEV’e başvurarak Lösante Hastanesi’nde tedaviye başladıklarını anlatan Meryem Aktaş, şunları söyledi: “Bir yıl hastanede kaldık. İlaçlarını içmek istemiyordu. Bir doktor ona peruk aldı ve saçlarını kestirmeyi kabul etti. 4 yıl mücadele ettik. Doktor bir gün, Elif’in ilaçlara olumlu yanıt verdiğini söyleyince dünyalar benim oldu.” Bu yıl liseye başlayacağını söyleyen Elif ise “Tek hayalim hukuk fakültesini bitirip avukat olmak. Sokakta maskeli birini gördüklerinde, kendilerine hastalık bulaşacağını sanmasınlar. O maskeler, lösemi hastalarına mikrop bulaşmasın diye takılıyor” dedi.