Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu, Öykü Gürman gibi isimlerin rol aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi 2. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler heyecanla yeni bölüm fragmanını araştırıyordu. Beklenen 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Sen Anlat Karadeniz 3. bölümde neler olacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz 3. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefes ve Yiğit'i bulamadığı için deliye dönen Vedat, yayla evinden bir kurban alarak ayrılır.Bu kurban Mustafa'dır ve Vedat, Kaleli Ailesi'nin ocağına çok büyük bir ateş düşürür. Ya Tahir ölecektir, ya Mustafa. Seçim Kalelilerindir.Ama Deli Tahir, deliliğini konuşturduğu müthiş bir planla abisinin yerini öğrenir. Tayfasını toplar, yanına Yangazları da alarak abisini kurtarmaya gider. Deli Tahir'in cesareti abisini kurtarmaya yetecek midir?Eyşan ise bu cehennemin tek soğuk zekasıdır.

Nefes'in umudunu geçmişten gelen tek bir fotoğrafla söndürmeyi başarır.Bu fotoğrafı gören Tahir yıkılır ve Nefes'i korumaktan değil ama Nefes'in kendisinden vazgeçer. Artık o Mercan'la evlenmeyi kabul eden bir adamdır.Nefes vicdanıyla büyük bir savaştadır. Kendisine çektirilen acılara yıllarca katlanmıştır ama kendisi yüzünden başkalarının acı çekmesini istemez.Bu hesaplaşmanın sonunda, Nefes özgürlüğünden vazgeçer. Ancak mahpusluğunun sınırlarını bu sefer kendisi çizecektir.

SEN ANLAT KARADENİZ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 3. yeni bölümü ile 7 Şubat Çarşamba (yarın) 20:00'de ATV'de yayınlanacak!

SEN ANLAT KARADENİZ 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nefes Vedat'a teslim olmak yerine, Deli Tahir'in elini tutup Karadeniz'in sarp kayalarından hırçın dalgalarına atlamayı göze alır. Ancak bu atlayış, Nefes'in boğulmasına ve kalbinin durmasına neden olur.

Tahir, Nefes ve Yiğit'le hayat mücadelesi verirken, ailesi de Vedat ve adamlarıyla büyük bir kavgaya tutuşur. Sonunda, Yangazlar'ın yaptığı akıllıca bir oyunla, Tahir, Nefes ve Yiğit kurtulurlar.

Ancak, onların geçici kurtuluşu, Vedat'ın psikopatça öfkesini köy halkına çevirmesine neden olur. Karısını ve oğlunu saklayan Karadenizlilere yapmadığını bırakmaz. Köyün imamı Osman Hoca'ya işkence etmek, Vedat'ın canavarlığının son noktası olacaktır.

Tahir ise, kaçtıkları yayla evinde, Vedat'ın sekiz yıldır Nefes'e neler çektirdiğini öğrenir. Nefes'in yaşadıklarını öğrenmek, o sert Karadeniz delikanlısının hüngür hüngür ağlamasına neden olur. O gece, iki genç acılarını ve öfkelerini Karadeniz'in dağlarına, dalgalarına, bulutlarına akıtırlar.

Onlar saklandıkları yerde acılarıyla boğuşurlarken, Vedat ve Eyşan herkes için yeni acılar yaratmanın peşindedirler. Mustafa, ailesinin geçim kaynağı Kaleli Kum'un batması tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

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