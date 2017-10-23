Singapurda trafiğe yeni araç çıkışına izin yok

Araba sahibi olmanın en pahalı ülkelerin başında gelen Singapur, tarihi bir karara imza attı. Kara Ulaştırma Müdürlüğü (LTA), gelecek şubat ayından itibaren ülkedeki araç nüfusunda artışa kesinlikle izin vermeyeceğini açıkladı.

Şu anda araç nüfusunda otomobil ve motosiklet bazında izin verilen artış oranı olan yıllık 0.25 oran 0 olarak güncellenecek. 2020 yılında ise yeniden değerlendirme yapılacak.

Kararın gerekçesi olarak planlanan milyarlarca dolarlık toplu taşıma yatırımları ve ülkenin sınırlı toprak büyüklüğü gösterildi. Singapur hükümeti son dönemde demiryolu ağını yüzde 30 genişletti ve yeni toplu kara taşımacılığı rotaları ekledi.

RUHSATLAR 10 YILLIK İHALEYLE VERİLİYOR

LTA'nin açıklamalarına göre gelecek 5 yılda 20 milyar doları aşan yeni raylı sistem yatırımı daha yapılacak. Zira raporlara göre ülke topraklarının yüzde 12'sinin yollar tarafından işgal edildiği belirtilirken trafikte Uber, Grab dibi araç paylaşım girişimleri de dahil olmak üzere toplam 600 bin motorlu araç olduğu açıklandı.

2000 yılından nüfusu 40 artarak 5.3 milyona ulaşan Singapur, dünyada nüfus yoğunluğunun en sık olduğu ülkelerden biri. Bu nedenle küçük ada ülkesinde araç nüfusu çok sıkı bir kontrola tâbi.

Örneğin, Singapur'da araç sahipleri, 10 yıllık ruhsat alabiliyor ve sınırlı sayıda olan ruhsatlar ihale yoluyla araç sahiplerine veriliyor. Motorlu araç sahibi olmak hâliyle çok pahalı. Sadece 10 yıllık yol vergisi 7 bin doların üzerinde.

Ortalama bir arabanın fiyatı ABD fiyatlarının dört misline dek çıkabiliyor. Türkiye'de 90-110 bin TL arasında satılan bir Honda HR-V aracın Singapur'da sahibine maliyeti ise sigorta ve diğer vergiler dahil 120 bin dolar.

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