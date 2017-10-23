Singapurda trafiğe yeni araç çıkışına izin yok

Araba sahibi olmanın en pahalı ülkelerin başında gelen Singapur, tarihi bir karara imza attı. Kara Ulaştırma Müdürlüğü (LTA), gelecek şubat ayından itibaren ülkedeki araç nüfusunda artışa kesinlikle izin vermeyeceğini açıkladı.
Şu anda araç nüfusunda otomobil ve motosiklet bazında izin verilen artış oranı olan yıllık 0.25 oran 0 olarak güncellenecek. 2020 yılında ise yeniden değerlendirme yapılacak.
Kararın gerekçesi olarak planlanan milyarlarca dolarlık toplu taşıma yatırımları ve ülkenin sınırlı toprak büyüklüğü gösterildi. Singapur hükümeti son dönemde demiryolu ağını yüzde 30 genişletti ve yeni toplu kara taşımacılığı rotaları ekledi.
RUHSATLAR 10 YILLIK İHALEYLE VERİLİYOR
LTA'nin açıklamalarına göre gelecek 5 yılda 20 milyar doları aşan yeni raylı sistem yatırımı daha yapılacak. Zira raporlara göre ülke topraklarının yüzde 12'sinin yollar tarafından işgal edildiği belirtilirken trafikte Uber, Grab dibi araç paylaşım girişimleri de dahil olmak üzere toplam 600 bin motorlu araç olduğu açıklandı.
2000 yılından nüfusu 40 artarak 5.3 milyona ulaşan Singapur, dünyada nüfus yoğunluğunun en sık olduğu ülkelerden biri. Bu nedenle küçük ada ülkesinde araç nüfusu çok sıkı bir kontrola tâbi.
Örneğin, Singapur'da araç sahipleri, 10 yıllık ruhsat alabiliyor ve sınırlı sayıda olan ruhsatlar ihale yoluyla araç sahiplerine veriliyor. Motorlu araç sahibi olmak hâliyle çok pahalı. Sadece 10 yıllık yol vergisi 7 bin doların üzerinde.
Ortalama bir arabanın fiyatı ABD fiyatlarının dört misline dek çıkabiliyor. Türkiye'de 90-110 bin TL arasında satılan bir Honda HR-V aracın Singapur'da sahibine maliyeti ise sigorta ve diğer vergiler dahil 120 bin dolar.
- Singapur
- araba
- yasak
- trafik
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 58 saniye önceiyide bizene00