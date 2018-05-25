Suriye konulu Türkiye- ABD Çalışma Grubu'nun bugün Ankara'da yapılan ikinci toplantısı neticesinde kabul edilen ortak açıklamada, ''Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara'da toplanmıştır. Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir Yol Haritasının ana hatlarını belirlemiştir.'' denildi.

ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞMESİ 4 HAZİRAN'DA

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Pompeo Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da biraraya geleceği ifade edildi.

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