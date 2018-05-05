Bakanlar Kurulun'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararı gereğince alkollü içkilerden alınan vergiyle ilgili de değişikliklere de gidildi ilgili de bir takım düzenlemelere gidildi. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşürüldü.



Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise yükseltildi.



2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Votka ve cinde ise 175,6 lira olan tutar, 184,4 liraya yükseltildi.



AB UYUM YASALARI ÇERÇEVESİNDE



Alkollü içkilere yönelik düzenlemenin, AB uyum yasaları çerçevesinde; yüksek "alkollü içkilerin vergilerini eşitlemeye" yönelik Türkiye'nin taahhütleri nedeniyle alındığı bildirildi.

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