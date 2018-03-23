ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasını ardından dolar, tarihinde ilk kez 4 TL'yi aşarak 4.0361 seviyesine dek ulaştı. Aynı saatler de euro da 4.9778 ile tarihi zirveyi gördü.
Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde, ticaret savaşlarına yönelik endişeler risk iştahında baskı yaratıyor ve dolar karşısında değer kaybediyor.
Amerikan teknolojisinin çalınmasına engel olmayı amaçlayan bu adım, Pekin'den misilleme ihtimalini tetikleyebileceği için, küresel ticaret savaşı endişelerini artırıyor. Gümrük vergilerinin boyutu ve kapsamına ilişkin bir işaret henüz görülmedi.
Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya, TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket ettiğini söyleyerek şöyle dedi:
Yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları TL'nin sert değer kaybettiği 16 Mart ile biten haftada yaklaşık 1.3 milyar dolar azalışla 167.8 milyar dolara geriledi.
Yurtiçi yerleşikler TL'de sert değer kayıpları olduğu dönemde genelde döviz satışı yapıyor. Yaptıkları satışın büyüklüğünü ise TL'deki değer kayıplarının devam edip etmeyeceği beklentisi belirliyor.
Yalçınkaya, Trump'ın piyasaları rahatsız edici keskin ifadeler kullanması halinde piyasaların risk odaklı hareket edeceğini ve güvenli liman özelliği olan enstrümanları tercih edeceğini söyledi.
Dolar sabah saatlerindeki gevşemenin ardından 07:15 itibarıyla 3.9674 TL'den işlem görürken, euro ise aynı saatlerde 4.8952 TL'den işlem görüyor.
Dolar yatırımcıların Fed'in beklendiği gibi 25 baz puanlık faiz artırımı ardından genel olarak güvercin bir görünüm ortaya koymasının etkilerini sindirmesiyle bir ayın en düşük seviyesinin üzerinde tutundu.
Piyasalar Fed'in enflasyon ve büyümeye ilişkin tahminlerini faiz oranlarının beklendiğinden daha yavaş artıracağı sinyali olarak algılarken, bazıları genel olarak dolar fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın kısa vadede dolar için pozitif olacağını söyledi.
Öte yandan küresel ticaret savaşı genel çerçevede dolar için olumsuz olarak görülürken bazı piyasa oyuncuları ticaret savaşlarının piyasada genelinde satış baskısına dönüşmesi halinde işlemcilerin korunma amaçlı dolara yönelebileceğini belirtiyor
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.