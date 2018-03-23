ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasını ardından dolar, tarihinde ilk kez 4 TL'yi aşarak 4.0361 seviyesine dek ulaştı. Aynı saatler de euro da 4.9778 ile tarihi zirveyi gördü.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde, ticaret savaşlarına yönelik endişeler risk iştahında baskı yaratıyor ve dolar karşısında değer kaybediyor.

Amerikan teknolojisinin çalınmasına engel olmayı amaçlayan bu adım, Pekin'den misilleme ihtimalini tetikleyebileceği için, küresel ticaret savaşı endişelerini artırıyor. Gümrük vergilerinin boyutu ve kapsamına ilişkin bir işaret henüz görülmedi.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya, TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket ettiğini söyleyerek şöyle dedi:

Dolarda küresel bazda bir huzursuzluk söz konusu. Bu aynı zamanda riskli varlıklardan kaçışı da tetikliyor. Piyasalarda oynaklığı gösteren WIX endeksinin 20 seviyesine gelmesi Çin kaynaklı endişeleri ortaya koyuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, TL'nin kaybedenler arasında ilk üçte yer aldığını söyleyebiliriz. TL zaten kendi iç dinamikleri nedeniyle Mart başından beri bozulma eğiliminde, negatif ayrışma vardı, bugün ise paralel hareket görüyoruz

Yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları TL'nin sert değer kaybettiği 16 Mart ile biten haftada yaklaşık 1.3 milyar dolar azalışla 167.8 milyar dolara geriledi.

Yurtiçi yerleşikler TL'de sert değer kayıpları olduğu dönemde genelde döviz satışı yapıyor. Yaptıkları satışın büyüklüğünü ise TL'deki değer kayıplarının devam edip etmeyeceği beklentisi belirliyor.

Yalçınkaya, Trump'ın piyasaları rahatsız edici keskin ifadeler kullanması halinde piyasaların risk odaklı hareket edeceğini ve güvenli liman özelliği olan enstrümanları tercih edeceğini söyledi.

Dolar sabah saatlerindeki gevşemenin ardından 07:15 itibarıyla 3.9674 TL'den işlem görürken, euro ise aynı saatlerde 4.8952 TL'den işlem görüyor.

Dolar yatırımcıların Fed'in beklendiği gibi 25 baz puanlık faiz artırımı ardından genel olarak güvercin bir görünüm ortaya koymasının etkilerini sindirmesiyle bir ayın en düşük seviyesinin üzerinde tutundu.

Piyasalar Fed'in enflasyon ve büyümeye ilişkin tahminlerini faiz oranlarının beklendiğinden daha yavaş artıracağı sinyali olarak algılarken, bazıları genel olarak dolar fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın kısa vadede dolar için pozitif olacağını söyledi.

Öte yandan küresel ticaret savaşı genel çerçevede dolar için olumsuz olarak görülürken bazı piyasa oyuncuları ticaret savaşlarının piyasada genelinde satış baskısına dönüşmesi halinde işlemcilerin korunma amaçlı dolara yönelebileceğini belirtiyor