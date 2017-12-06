SON DAKİKA HABERİ Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında duyurduğu Kanal İstanbul projesinin güzergâhı netleşti. İstanbul Boğazı’na alternatif olarak planlanan proje alanı Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde yer alacak. Proje kapsamında tesis edilecek olan alt ve üstyapıların tamamı bu ilçelerin sınırları içerisinde kalacak. Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası bakanlık tarafından uygun bulundu ve projeye ilişkin ÇED süreci başladı. Projenin ÇED başvuru dosyasında yapılan açıklamaya göre yapılan çalışmalar sonucunda 5 alternatif güzergâhtan en uygun güzergâh belirlendi. Buna göre, Marmara Denizi’ni Küçükçekmece Gölü’nden ayıran kıstaktan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam eden ve sonrasında Sazlıbosna Köyü’nü geçerek Dursunköy’ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyü’nü geçtikten sonra Terkos Gölü’nün doğusunda Karadeniz’e ulaşan alternatif güzergâhın İstanbul Boğazı’na alternatif su yolu “Kanal İstanbul Projesi” için en uygun güzergâh olduğu belirlendi. Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre kanal güzergâhının yaklaşık 7 kilometrelik kısmı, Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3.1 kilometrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6.5 kilometrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 28.6 kilometrelik kısmı ise Arnavutköy İlçesi sınırları içerisinde yer alacak.

PROJE BEDELİ 60 MİLYAR TL

60 milyar TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanan Kanal İstanbul projesinin inşaat aşamasında yaklaşık 5 bin kişinin, işletme aşamasında ise yardımcı tesisler de dahil olmak üzere toplam bin kişinin çalışması öngörülüyor. Mevcut durumda detay mühendislik çalışmaları devam eden yaklaşık 45 km uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Gölü’nün doğusunu takip eden güzergâhın inşaatının 5 yılda tamamlanması ve bakımların yapılması kaydıyla ekonomik ömrünün 100 yıl olması öngörülüyor.

ÇED başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde dün yayınlandı

HALKIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek tarih ve/veya tarihlerde Halkın Katılım Toplantısı ve/ veya toplantıları yapılacak. Halkın Katılım Toplantısı, projeden en çok etkilenecek ve tüm yerleşim yerlerinden yöre halkının kolayca ulaşabileceği, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte belirlenecek merkezi yerleşim yerinde/ yerlerinde ve uygun saatte yapılacak.

TOPLAM 45 KM UZUNLUĞUNDA

Kanal İstanbul Projesi için seçilen Küçükçekmece-Sazlıdere- Durusu güzergâhı, Küçükçekmece göl/deniz arakesitinde başlayıp, Altınşehir ve Şahintepe mahallelerinden geçerek Küçükçekmece ve Sazlıdere Barajları üzerinden, Sazlıbosna ve Dursunköy mahallelerinin yakın mesafesinden geçerek Arnavutköy’ün batısına varıp Baklalı, Tayakadın, Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarından Karadeniz’e çıkıyor. Bu güzergâhın yaklaşık 20 km uzunluğundaki kısmı Küçükçekmece ve Sazlıdere gölleri içinden geçiyor, toplam uzunluğu yaklaşık 45 km’yi buluyor.

SAZLIDERE BARAJI İPTAL EDİLEBİLİR

Raporda, söz konusu güzergâhın üzerinde ve çevresinde genel olarak tarım arazileri, kısmen orman alanları ve yerleşimler ile su kütleleri bulunduğu belirtildi. ÇED başvuru dosyasında, bu su yüzeyleri içerisinde İstanbul’un 24-25 günlük su ihtiyacını sağlayan Sazlıdere Barajı’nın, bu projenin uygulanması halinde, iptal edilmesi gerekeceği bildirildi.

KANAL İSTANBUL’UN GEÇMESİ PLANLANAN 5 GÜZERGÂH TEKE İNDİ

Kanalla birlikte yapılması planlanan Karadeniz Konteyner Limanı, Kanal İstanbul’un kuzey girişinin doğusunda yer alacak. Planlanan liman ayrıca dünyadaki en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Yeni Havalimanı sınırında olup, aynı zamanda stratejik bir konuma da sahip.

İSTANBUL’A 3 YENİ ADA

5 yılda tamamlanması planlanan Kanal İstanbul projesi kapsamında kanal kazısından çıkan malzemeler ile Marmara Denizi’nde Karadeniz’e doğru kanalın solunda 2 adet, sağında da 1 adet olmak üzere toplam 3 adet ada yapılacak.

Kanal İstanbul projesi kapsamında liman, yat limanı, tahkimat ve dolgu alanları, ada teşkili kanalın işletilmesine yönelik acil müdahale merkezi, acil durum rıhtımları, kanal giriş ve çıkış yapıları, gemi trafik sistemleri gibi alt ve üstyapılar yapılması planlanıyor.

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