Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yüksek Seçim Kurulu'nun ( YSK) açıkladığı seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Parti listesinden 24 Haziran seçimlerine giren Destici'yi, "AK Parti milletvekili" olarak gösteren YSK, Destici'nin itirazını reddetti.
YSK, BBP lideri Destici'nin itirazını reddetti. 24 Haziran seçimlerinde ilk kez uygulanan ittifak sisteminde pürüz çıktı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, YSK, seçimlere AK Parti listesinden giren BBP lideri Destici'yi AK Parti milletvekili olarak gösterdi.
İTİRAZ ETTİ
Destici, milletvekili mazbatasında parti adı yazmadığını, seçilme tutanağında ise AK Parti milletvekili olarak işlem yapıldığını ve “BBP Genel Başkanı” ibaresinin hiçbir yerde yer almadığını söyledi.
YSK REDDETTİ
Mustafa Destici'nin itirazını değerlendiren YSK, itirazı reddetti.
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim." dedi.
Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinin ardından, BBP Genel Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine değinen Destici, "Hayırlı olsun ziyaretiydi. Ben kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Gündemdeki konuları istişare etme fırsatı bulduk. Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim. Tabi ki biz AK Parti ile grubuyla uyum içerisinde hareket edeceğiz." diye konuştu.
Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM'ye katkı vermeye ve birlikte olmaya devam edeceklerini belirterek, "İnandıklarımızı da söyleyeceğiz, doğrularımızı da söyleyeceğiz, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili fikir ve düşüncelerimizi de söyleyeceğiz. İyi olanların, doğru olanların ve toplum içinde beklenti olanların yapılması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.
Gündemdeki bütün konuları görüşme ve istişare fırsatı bulduklarını aktaran Destici, şunları kaydetti:
"Son dönemdeki çocuk ölümlerinden, bunlara verilmesi gereken idam cezasından tutun da yerel seçimlere kadar Türkiye'nin gündemindeki hemen hemen eğitime kadar her konuyu istişare etme fırsatı bulduk. Güzel ve faydalı bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreçte daha iyi bir Türkiye'yi birliğini, beraberliğini daha yüksek oranda sağlamış, el ele gönül gönüle vermiş bir şekilde Türkiye'yi nasıl ileriye taşırız, güvenliğimizi tam olarak nasıl sağlarız, bu terör belasından nasıl kurtuluruz. Çünkü ciddi bir mücadele var şu anda, bu mücadele çok önemli. Bu anlamda BBP bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyaset anlayışıyla siyasetimize devam edeceğiz. Bu uyumun devam etmesinin, Türkiye için Türk milleti için komşu devletlerimiz ve komşu coğrafyalarımız için çok faydalı olacağına inanıyorum."
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