Olympiakos'a 1 maç seyircisiz oynama cezası

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile oynadığı beşinci play-off maçında yaşanan olaylar nedeniyle Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a evinde 1 maç seyircisiz oynama ve 15 bin avro para cezası verildi.

Avrupa Ligi'nin disiplin komitesi tarafından yapılan açıklamada, Olympiakos'un konuk ettiği Anadolu Efes'i 87-78 yenerek Dörtlü Final'e kaldığı geçen hafta oynanan play-off serisinin beşinci maçında ev sahibi takım tribünlerinin kural ihlalleri yaptığı belirtildi.

Açıklamada, maç sırası ve sonrasında Olympiakos tribünlerinin meşale yakarak oyuncuların, diğer seyircilerin ve yetkililerin can güvenliğini tehlikeye attığı ve bu nedenle Yunanistan temsilcisine 1 maç seyircisiz oynama ve 15 bin avro para cezası verildiği ifade edildi.

Olympiakos'un bu sezon evinde oynadığı birçok maçta aynı gerekçeyle uyarı almasına rağmen bunları dikkate almadığı ve söz konusu ceza kararında bu durumun göz önünde bulundurulduğu da vurgulandı.

Olympiakos, 19 Mayıs Cuma günü Dörtlü Final serisinin ilk maçında konuk edeceği Rusya temsilcisi CSKA Moskova karşısında boş tribünler önünde oynayacak.