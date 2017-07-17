Hidayet Türkoğlu: "Önemli olan sahada ne yapacağımız"

EuroBasket'te mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ilk antrenmanından önce TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda oyuncuyken, şimdi yönetici olarak görev aldıklarını söyleyen Türkoğlu, "Bizim için iyi bir tecrübe olacaktır. Başta Ufuk hoca ve ekibine, daha sonra tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Sonuç ne olursa olsun milli takımımıza sahip çıkan bir yönetim olacağız. İnanıyorum ki Ufuk Hoca ile görüşmelerimizde Türk halkının gurur duyacağı, mücadelesiyle herkesin ayakta alkışlayacağı bir A Milli Takımı sahaya süreceğinden bahsetti. Biz de sporculuk hayatımızda aşılamaya çalıştık. İnanıyorum ki Türk halkı, ülkemizde düzenlenen her organizasyonda milli takımımızı yalnız bırakmamıştır" şeklinde konuştu.

EuroBasket'teki gruplar hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkoğlu, "Rakiplerimiz basketbol ekolü olan ülkeler. Geçmişleri başarılarla dolu. Her zaman evimizde farklı performans sergileyen bir milli takım olduk. Burada da halkımızın desteği ile sonunda büyük bir başarı gelecektir. Kolay olmayacaktır. Tecrübeli oyuncuları ve antrenörleri var. Ama önemli olan bizim sahada ne yaptığımız" diye konuştu.

"GELECEK YILLARIN DA PLANLARINI YAPAN BİR YÖNETİMİZ"

Gelecek yılların da planlarını yapan bir yönetim olduklarını vurgulayan Başkan Türkoğlu, "Bu genç arkadaşlarımıza şans verilmesini gerektiğini düşüyoruz. Ufuk hoca de böyle bir kadro yaptı. Bu oyuncularda önümüzdeki yıllarda bu formayı taşıyacaklar. Tecrübe kazanmaları için önemli. Onlarda bunu iyi değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

"CEDİ VE FURKAN NBA'DE BAŞARILI OLACAKTIR"

NBA'ye giden Cedi Osman ve Furkan Korkmaz hakkında da açıklamalarda bulunan Türkoğlu, "Gurur duyduk. Bu hem spor adamı olarak hem de uzun yıllar orada bulunmuş biri olarak. Cedi ve Furkan'ın bu yaşta oraya gitmeleri beni mutlu etti. Ben de bu yaşlarda gitmiştim. Benim için süreç daha kolay geçmişti. Bu süreçte arkadaşlarla kontak halinde olacağız. Onlar da ülkemizi dünyanın en iyi liginde en iyi şekilde temsil edecektir" dedi.

SPONSORLUK İMZASI

Türkiye Basketbol Federasyonu , HDI Sigorta ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Nildem Global Genel Müdürü Elif Hazinedaroğlu katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Başkanı Türkoğlu, sponsorlukların çok önemli olduğunu belirterek, "Devletimizin spora desteği var ancak federasyonların birinci partneri özel sektör olmalıdır. Sponsorluklarımızı duyurmaya devam edeceğiz. Bu, basketbol için bir şanstır. Bizim için sponsorluğun büyük küçük ayrımı yoktur. Özel sektör temsilcileri ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bize destek verdikleri için HDI Sigorta'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TBF CEO'su Onan ise Türk basketbolunun iyi bir yılı geride bıraktığını vurgulayarak, "Sürdürülebilir başarı için en önemli şey sponsorluklardır. Gelişimimizi devam ettirmemiz için sponsorluklara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

HDI Sigorta Genel Müdürü Hancıoğlu da "Spora çeşitli branşlarla destek veriyoruz ancak Türkiye Basketbol Federasyonu, federasyonlar seviyesindeki tek iş birliğimiz. Spora katkı yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Türkoğlu ile Hancıoğlu, sponsorluk sözleşmesini imzaladı.