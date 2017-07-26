Kerem Gönlüm, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da kaldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne bu sezon yükselen Sakarya BŞB. Basket, kadrosunda bulunan deneyimli oyuncu Kerem Gönlüm'ü tuttu.



40 yaşındaki basketbolcu, bu sene de takımda kalma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon Sakarya'nın Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol sahibi olan Gönlüm, takımın aynı zamanda kaptanlığını yapıyor.



Başarılı basketbolcu, bir sene sonra tekrar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek. Gönlüm daha önce Anadolu Efes, Galatasaray ve Pınar Karşıyaka'da forma giymişti.



2016-2017 sezonunda Kerem Gönlüm, Sakarya ile 10.7 sayı, 9.2 ribaund ve 1.6 asist ortalamasıyla oynadı.





Kerem Gönlüm