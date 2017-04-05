DÜNYA FUTBOLU HABERLERİ
05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Chapecoense: 2 - Atletico Nacional: 1
FUTBOL

Chapecoense: 2 - Atletico Nacional: 1

Güney Amerika Süper Kupa ilk maçında Brezilya'nın Chapecoense ekibi, Kolombiya'nın Atletico Nacional takımını 2-1 yendi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:01:39 Güncelleme: 11:04:01

Sudamericana Kupası şampiyonu Brezilya'nın Chapecoense takımı, Libertadores Kupası'nı kazanan Kolombiya'nın Atletico Nacional ekibini, Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) ilk maçında 2-1 mağlup etti.

Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile mücadele etmek üzere Kolombiya'ya giderken geçen yıl kasım ayında 71 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasında 19 kulüp mensubunu kaybeden Brezilya'nın Chapecoense takımı, bu olay sonrası rakibiyle ilk kez Güney Amerika Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Chapecoense, konuk ettiği Atletico Nacional'i 2-1 yendi.

Rövanş mücadelesi 10 Mayıs'ta Kolombiya'nın Medellin kentinde oynanacak.

Geçen sene Sudamericana Kupası finaline giderken yaşanan uçak kazasında futbolcular, yöneticiler ve gazeteciler olmak üzere Chapecoense Kulübünden 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan trajedi sonrası Atletico Nacional takımı Chapecoense'nin şampiyon ilan edilmesini istemişti. Chapecoense Kulübü uçak kazası sonrasında yeni sponsorları ve oyuncuları ile futbol takımını tekrar kurarak sahalara dönmüştü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2016 yılının en değerli futbol markaları
FUTBOL

Açıklandı! Listede 2 Türk takımı var...
Ünlülerin anneleri
FİSKOS

İşte Tuba Büyüküstün'ün annesi
Cindy Crawford botoks yaptırdı
DÜNYADAN

Ünlü modelin son hali tartışma yarattı
Yağmur Sarıoğlu'ndan akılalmaz hareket
ŞİPŞAK

Sabri'nin eşinden akılalmaz hareket!