Safet Susic: "Önümüzdeki maç kolay olmayacak"

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Safet Susic, zorlu mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Öncelikli amaçlarının ligde kalmak olduğunu ve şu andaki mevcut tabloya göre bunu başardıklarını düşündüğünü söyleyen tecrübeli teknik adam, "Şu anda alabileceğimiz kadar puan alıp ligi güzel bir yerde bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki maç kolay olmayacak çünkü Osmanlıspor iyi bir takım ve son maçta Kayserispor'u çok iyi bir oyunla yendiler. İyi bir maç olacaktır, bunun sebeplerinden biri takımımızın iyi bir takım olması, ofansif futbolu sevmesi. Bu nedenle her takıma gol atıyoruz. İyi oyunculardan kurulu da bir takımımız var ve çok ciddi çalışıyoruz. Netice olarak iyi puanlar ve iyi skorlar alıyoruz" dedi.