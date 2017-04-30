Büyükşehir Gaziantepspor: 1 - Manisaspor: 0 | MAÇ SONUCU

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: 1 - MANİSASPOR: 0
STAT: Kalyon Arena
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar
BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Kalu (Dk. 90+4 Keita), Muhammet Reis (Dk. 90+3 Erdal Güneş), Mehmet Erdem Uğurlu, Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Ramazan Civelek (Dk. 88 Cumali Bişi)
MANİSASPOR: İsmail Şahmalı, Fahri Akyol, Umut Gündoğan (Dk. 83 Perovic), Metin Yüksel, Mikic (Dk. 46 Sebaihi), Dimov, Ümit Yasin Arslan, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Öztürk, Gökhan Sazdağı (Dk. 64 Bakaki), Bahattin Köse
GOL: Dk. 86 Ramazan Civelek (Büyükşehir Gaziantepspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+1 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 90+4 Sebaihi (Manisaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 45+1 Ümit Yasin Arslan, Dk. 72 Emre Öztürk, Dk. 80 Bakaki (Manisaspor)