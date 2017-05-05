Denizlispor'un yeni başkanı Mustafa Üstek

Denizlispor olağanüstü genel kurulu gerçekleşti. Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kongrede 467 delegeden 319'u katıldı. Çoğunluğun sağlanmasının ardından başlayan kongrede divan başkanlığına Dr. Mahmut Tekin seçildi. Denizlispor'un eski kaptanlarından Bahtiyar Yorulmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, eski başkanlar ve yöneticilerin de katıldı.



Kongrenin başında konuşan eski Başkan Süleyman Urkay, "11 Temmuz'da göreve geldiğimizde 29 milyon TL borç ve kadromuzda 4 futbolcu vardı. Hemen ardından 15 Temmuz darbe illetini yaşadık. Darbe illetinin olacağını bilseydim aday olmazdım. Kısa sürede lisans bedellerini ödeyip ligde mücadele edecek bir kadro kurduk. Bugün itibariyle borcumuz 24 milyon TL'ye düştü. Kulüp borçları yönetilebilir hale geldi. 1. Lige düştüğümüzden beri sportif anlamda en iyi dönemimizi yaşadık. Bize destek veren herkese teşekkür ediyor, yeni yönetime başarılar diliyorum. Bu kulübün daha yukarılara çıkarılacağına inanıyorum" dedi.



Daha sonra faaliyet ve denetim raporları okunarak oylandı ve ibra edildi.



"SÜPER LİG HEDEFİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Ardından söz alan ve hedeflerinin Denizlispor'u Süper Lig'e taşımak olduğunu belirten yeni Başkan Mustafa Üstek, Denizlispor camiasına güven vaat ettiklerini kaydetti. Üstek, "İçinde bulunduğumuz koşullar Denizlispor için iyi değil. Bulunduğumuz konum camiamızı üzmektedir. Denizlispor'un yeri Süper Lig olmalıdır. Büyük ve kararlı bir yürüyüşün ilk adımlarını atıyoruz. Artık olumsuzlukla anılmak, icra ve ikbal beklentileri ile anılmak istemiyoruz. Ekibimle birlikte tüm camiamızı kucaklayacağız. Bu kulübü sadece yönetenlerinmiş gibi görmeyi bırakalım. Hep birlikte başarı elde edebileceğimizi unutmamalıyız. Tüm koşulları bilerek göreve talip olduk. Bu bayrağı daha yükseklere taşımaya gönüllü olduk. Önümüzdeki sorunları aşacağımıza inanıyoruz" dedi.



Mustafa Üstek başkanlığındaki Denizlispor yeni yönetimi kurulu şu isimlerden oluştu:

"Mehmet Uz, Fikret Akyol, Necip İrdem, Ali Fırat, Ahmet Selvi, Hasan Karaayvaz, Nihat Hünkar, Mehmet Kaya, Ferhat Yıldırım, Veli Çıtışlı, Hasan Önder, Mahmut Akursu, Mehmet Kavak, Hikmet Olgun ve Taner Atilla."

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