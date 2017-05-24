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Atletico Madrid'den Koke'ye yeni sözleşme

Başkent ekibi, İspanyol milli futbolcu Koke ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeni mukavele imzaladı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:06:03 Güncelleme: 13:07:20

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de Koke adıyla bilinen Jorge Resurreccion'un sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldı.

Başkent kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

İspanya Milli Takımı forması da giyen Koke, altyapısından yetiştiği Atletico Madrid ile 2009'dan bu yana çıktığı 323 maçta 28 gol kaydetti.

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