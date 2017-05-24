Atletico Madrid'den Koke'ye yeni sözleşme

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de Koke adıyla bilinen Jorge Resurreccion'un sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldı.

Başkent kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

İspanya Milli Takımı forması da giyen Koke, altyapısından yetiştiği Atletico Madrid ile 2009'dan bu yana çıktığı 323 maçta 28 gol kaydetti.