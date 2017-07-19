Robin van Persie'den çarpıcı açıklamalar!

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Vitor Pereira’yla ciddi sorunlar yaşayan, ikinci döneminde de sportif başarısızlığın gölgesinde ‘mutsuz’ bir dönem geçiren Robin van Persie, Aykut Kocaman’ın göreve gelişiyle adeta yeniden doğdu. Kampın en çalışkan isimlerinden biri olan Hollandalı, yeni hocası için övgü dolu ifadeler kullandı.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Robin van Persie'nin açıklamaları şu şekilde:

"ANLATIŞ ŞEKLİ HARİKA"

“Hocamızın benim hakkımda söylediklerini duydum ve çok büyük mutluluk yaşadım. Bunun ötesinde şunu da söylemek istiyorum... Yeni sezonun başlaması öncesinde çok büyük heyecan duyuyorum. 2-3 haftalık süreçte gördüklerim beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. çok gelecek vadeden bir görüntüdeyiz şu anda. Antrenmanlarda yaptıklarımız bu şekilde. Hocanın hem kişiliği hem de taktiksel anlamda bize anlattıkları bana bu heyecanı veriyor. Aynı zamanda toplantılarda istediklerini anlatış şekli de gerçekten harika. Yeni bir başlangıç, bu sezonun başlangıcı için çok büyük bir heyecan duyuyorum.”

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİM"

“Buradaki futbolun bir parçası olabilmek, son derece önemli... Burada hoşuma giden; hocamızın bize birlikte yapma hissini vermesi. iyi bir teknik ekibimiz var. iyi bir dinamik oluştu takım içerisinde. 2 yılıma bakacak olursak daha iyisini yapabilir miydim? evet, yapabilirdim. Ben daha iyisini yapmak istiyor muyum? Tabii ki istiyorum. Bu yıl daha iyi noktalarda olmak istiyorum. Takım için daha önemli olmak, daha fazla katkıda bulunmak istiyorum. Geride kalan 2-3 haftada gördüklerime bakarsak Fenerbahçe’de en mutlu dönemimi yaşıyorum. Umarım bu şekilde devam eder ve umarım birbirimizi daha mutlu etmeye devam ederiz.”

"KUPALAR GETİRECEĞİZ"

“Hedefimiz bu sezon kupalar kazanmak. Zaten bu yüzden çalışıyoruz burada. Benim kişisel hedeflerimin ötesinde bambaşka bir durum var. Burada birlik olabilmek için, bu birlik duygusunu daha fazla geliştirmek için çalışıyoruz. Mesele benim hedeflerim değil. Tabii ki çok gol atmak isterim. Ama bizim isteğimiz bu sezonu kupalarla kapatmak. 1 kupa olur, 2 kupa olur ama ne olursa olsun bu sezon kupalar getirmek istiyoruz bu kulübe. Hedefimiz kesinlikle bu.”

SON 6 YILDA 6 HOCA

“Son 6 yılımda 6 değişik hocayla çalış mak benim için oldukça farklı. Çünkü Arsenal’da 8 yıl aynı hocayla çalıştım. Feyenoord’da 2.5 yılda aynı hocayla çalıştım. Milli takımda keza durum böyle. Yani kariyerimin ilk dönemleri teknik direktörler açısından gayet istikrarlıydı. Uzun yıllar aynı hocayla çalışmak çok daha iyi. Hocayla birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz, birlikte gelişiyorsunuz... Bu yüzden umarım Aykut Hoca uzun yıllar kalabilir.”

Fotoğraf: Hüseyin Yavuz