Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a tebrik

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak'ı tebrik etti.



Gümüşdağ, vakfın internet sitesinde yayımlanan mesajında, şunları kaydetti:



"Yeni oluşturulan Bakanlar Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve getirildiğinizi büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Sahip olduğunuz bilgi ve birikimle Türk sporuna ve Türk futboluna değer yaratan projelerle katkı sağlayacağınıza tüm samimiyetimle inanıyor, Kulüpler Birliği Vakfı adına bu önemli görevde şahsınıza başarılar diliyorum."



Göksel Gümüşdağ, Akif Çağatay Kılıç'a da teşekkür ederek, "25 Aralık 2013 tarihinden bu yana yürütmekte olduğunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinde bulunduğunuz sürece Kulüpler Birliği Vakfına ve Türk futboluna vermiş olduğunuz destek ve katkılarınızdan ötürü Kulüpler Birliği Vakfı olarak şahsınıza teşekkür ediyor bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Kulüpler Birliği Vakfı

Göksel Gümüşdağ