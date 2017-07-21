Galatasaray-Östersunds maçı yazar yorumları

KAHIR MEKTUBU

ERHAN TELLİ

Size bu satırları, benimle birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde şu maçı izlerken üzüntüden kahrolan ama elinden de hiçbir şey gelmeyen 35 bin taraftarla birlikte yazıyorum...

Bu maça yeni bir Neuchatel zaferi yaşamak için gelen ancak karşılarında futboldan anlamayan yönetiminden, teknik direktörlükten anlamayan korkak (!) hocasına; gamsız yerli futbolcusundan, yeteneksiz yabancı transferine kadar; Ali Sami Yen’in kemiklerini sızlatan ve adı Galatasaray olup da Galatasaray’la en ufak bir alakası olmayan takımın, çilekeş taraftarının arasından....

Adını bile yeni öğrendiğimiz bir İsveç takımından ilk maçta 2 gol yiyen, bu eziyet yetmezmiş gibi bir de üstüne kendi evinde berabere kalarak elenen bir Galatasaray’ı izliyoruz ne yazık ki...

Avrupa’da sayısız zaferler elde ederek UEFA Kupası’nı kazanan koskoca Galatasaray’ı, aynı Avrupa’da bu kez rezil eden bir teknik direktör ve futbolcular topluluğunu, yüreğimiz yana yana hep birlikte izliyoruz...

Temmuzda elenen ilk Türk takımı! UEFA Kupası’nı kazandığında kurulalı henüz 3 sene olan ve İsveç 4. Ligi’nde mücadele eden Östersunds’a elenen G.Saray, Avrupa kupalarına temmuz ayında veda eden ilk Türk takımı oldu. 520 gün sonra seyircisi önünde ilk Avrupa maçına çıkan Sarı-Kırmızılılar, büyük bir kabus yaşadı.

Yapılan yönetimsel hataları ve yanlışları, kaybedilen Galatasaray ruhunu ve yüreğini, iki senedir uzun uzun yazan biri olarak, tekrar hatırlatmama gerek yok sanırım... Sırf bu sezon başında yapılan hatalarla bile Galatasaray’ın geçtiğimiz sezondan bile daha güçsüz bir takım haline dönüştüğü zaten ortada!

Üçlü savunma dehası (!) olarak lanse edilen çakma Conte’nin, tam da üçlü savunma ve çift forvetle çıkıp, takımına çatır çatır futbol oynatması gereken bir maçtaki korkaklığı ve acizliğini de yazmak, inanın artık zul geliyor bana!..

Yaşça küçük olup da izleyemeyenleriniz varsa şuna emin olun...

Eğer dün gece Östersunds karşısına Galatasaray dediğimiz bu takım yerine, şimdi yaşları 40’ları geçen 2000 yılındaki o efsane takım şu halleri ile bile 1 ay antrenman yapıp çıksaydı belki inanmayacaksınız ama bu turu asla vermezlerdi... En azından sahaya yüreklerini koyup, bunlardan iyi mücadele ederlerdi.

Ne yazık ki, dillerden düşmeyen o ünlü bestedeki gibi ‘dönülmez bir akşamın ufkundayız’ ve ‘vakit çok geç’ artık!..

Galatasaray’ı bir yıl daha Avrupa’dan ederken, prestij olarak ise 20 yıl birden geriye götüren bu zihniyet varolduğu sürece bu kahır satırları da bitecek gibi gözükmüyor...

Galatasaray’ı yeniden eski günlerine döndürecek bir reform ve devrim şart! Yoksa yine yaşça büyük olanlarınızın hatırlayacağı gibi; 14 yıllık çileyi bile hep birlikte mumla arayacağız!

Son sözüm; geldiği günden beri Galatasaray’ı bitirmeye çalışan ve kendini Kaf Dağı’nın tepesinde gören Igor Tudor’a...

Umarım siz bu satırları okurken, o çoktan istifasını vermiş olur.

Çünkü onun gibi birini Galatasaray’a hoca yapanların, onu kovabileceklerinden de şüpheliyim artık!

NOT: Maçtan sonra Tudor’a sorduğum soruları kastedip “Fatih Terim’e soramaz” diyenler, Terim’in hem G.Saray’dan hem de Milli Takım’dan istifa ettiğindeki soruları soranın kim olduğuna da iyi baksınlar!

+28

TUDOR'LA ZOR

ERCAN TANER

1- Temmuz ayını bitirmek üzereyiz... Millet tatilde... Buna rağmen, tribünler çok iyiydi bence...

2- Avrupa kupalarında temmuz başı maç oynayacaksam, istemeyeceğim tek şey; kuzey ülkeleri takımlarıyla eşleşmek...

3- Rakip, maç ritmini yakalamış... Galatasaray ise sezonu erken açmasına rağmen hazır değil böyle maçlara...

4- Maça istekli başlamak; kayarak rakibe faul yapmak ve sinirli görünmek değildir...

5- Tam tersi, sakin ve olgun maç başlangıçlarıyla hücum prensiplerini tam olarak uygulamak yakışır Galatasaray gibi takımlara...

Son 18 maçta sadece 1 zafer! Galatasaray, Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Son 18 Avrupa maçında sadece 1 kez kazanan Aslan, 11 yenilgi, 6 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca; 1-0’lık tarihi Juventus zaferinin ardından, son 18 maçın tamamında kalesinde gol gördü.

6- Maicon transfer olduğunda çok övüldü... Şöyle bir saptamam var... Tek hamlelik ve oyun kurma becerisi şu an kötü... Uyum süreci adlı klasik cümlemizi yazıp bekleyelim...

7- Belhanda hiç hazır değil... 10 numaralı forma, yağmasa bile gürler... İlk yarıda çok silik kaldı...

8- “Teknik direktörlerin karakterleri, aynen takıma da yansır” derler... Tudor’un sinirli ve agresif tarzı, sahaya yansıyor ama negatif...

9- Ve 60. dakika... Ahmet Çalık, kesinlikle yapılmaması gereken yerde büyük hata yaptı... Sonra penaltı ve hüzünlü vedayı getiren gol...

10- Galatasaray orta sahasında üretim sıfır... Selçuk, yine kötü... Tolga, çok iyi atlet ama maraton koşarsa... Futbolda çok koşan değil iş yapan aranır..

11- Gelelim final bölümüne... Galatasaray’ın genlerinde her zaman Avrupa vardır... Ama bu kural mutasyona uğramaya başladı...

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