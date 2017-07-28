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Semih Kaya ilk maçında mağlup! Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde günün maçları tamamlandı. Milli futbolcu Semih Kaya'nın formasını giydiği Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'a 2-0 yenildi

28 Temmuz 2017 Cuma, 00:01:57 Güncelleme: 00:06:42

Galatasaray'dan Çek ekibi Sparta Prag'a transfer olan defans oyuncusu Semih Kaya, takımıyla ilk resmi maçına çıktı. Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile mücadele etti. Müsabakadan Kızılyıldız, 13. dakikada Boakye ve 65. dakikada Kanga'nın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.
Semih Kaya, maçta 90 dakika forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı. Sonuçlar şu şekilde:


Mlada Boleslav - Skenderbeu: 2-1


Olimpik Donetsk - PAOK: 1-1


Trakai - Shkendija 79: 2-1


AEK Larnaca - Dinamo Minsk: 2-0


AIK - Sporting Braga: 1-1


Krasnodar - Lyngby: 2-1


Maccabi Tel Aviv - Panionios: 1-0


Östersunds FK - Fola Esch: 1-0


PSV Eindhoven - Osijek: 0-1


Suduva - Sion: 3-0


Utrecht - Lech Poznan: 0-0


Astra Giurgiu - Oleksandria: 0-0


Bnei Yehuda - Zenit St. Petersburg: 0-2


Botev Plovdiv - Maritimo: 0-0


Dinamo Bucarest - Athletic Bilbao: 1-1


Arka Gdynia - Midtjylland: 3-2


Brondby - Hajduk Split: 0-0


CS U Craiova - Milan: 0-1


Bordeaux - Videoton: 2-1


Gent - Rheindorf Altach: 1-1


Panathinaikos - Qabala: 1-0


Crvena Zvezda - Sparta Prag: 2-0


Aberdeen - Apollon Limassol: 2-1


Dinamo Zagreb - Odds BK: 2-1


Marseille - KV Oostende: 4-2


Austria Wien - AEL Limassol: 0-0


Everton - Ruzomberok: 1-0


Freiburg - Domzale: 1-0

 

 

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