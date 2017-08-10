Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Giuliano, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde de yer alan 27 yaşındaki Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın Ekvador ve Kolombiya ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri aday kadrosuna davet edildi.

Geçen sezon Zenit formasıyla 38 maçta 17 gol atıp 13 asist yapan Brezilyalı oyuncu, bugüne kadar 13 kez milli formayı giymişti.

— HT Spor (@htspor) August 10, 2017

Teknik direktör Tite'nin çağırdığı diğer oyuncular ise şöyle:

KALECİLER: Alisson (AS Roma), Cassio (Corinthians), Ederson (Manchester City)



DEFANS: Marquinhos (PSG), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético Madrid), Marcelo (Real Madrid), Thiago Silva (PSG), Daniel Alves (PSG), João Miranda (Inter Milan), Rodrigo Caio (São Paulo)



ORTA SAHA: Fernandinho (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Giuliano (Zenit), Luan (Grêmio), Paulinho (Guangzhou), Philippe Coutinho (Liverpool), Willian (Chelsea), Renato Augusto (Beijing Guoan)

: Roberto Firmino (Liverpool), Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Manchester City), Taison (Shakhtar)

GIULIANO KİMDİR?

Tam adı: Giuliano Victor de Paula

Doğum tarihi: 31 Mayıs 1990

Doğum yeri: Curitiba / Brezilya

Yaş: 27

Boy: 1,72

Uyruk: Brezilya

Mevki: On Numara

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2020

Son sezon performansı: 38 maç | 17 gol | 13 asist

Daha önce oynadığı kulüpler: Parana, Internacional, Dnipro, Gremio, Zenit



Giuliano Victor de Paula, 31 Mayıs 1990 tarihinde Brezilya'nın Curitiba şehrinde doğdu. Futbol hayatına ilk olarak 2002 yılında Parana'nın genç takımında başlayan Giuliano, 2007 yılında Parana'da profesyonelliğe geçiş yaptı ve A takım'da 17 maçta 6 gol kaydetti.

2009-2010 sezonunda Internacional kulübünde forma giydi ve burada da 56 maçta attığı 11 gol ile dikkat çekti. 18 Ağustos 2010'da Copa Libertadores'i kazandı. 2011'de Dnipro'ya transfer olan Giuliano, 2011-2014 yılları arasında forma giydiği 87 maçta 16 gol kaydetti.

15 Haziran 2014'te Gremio'ya 6 milyon euro karşılığında transfer oldu ve 2014-2016 yılları arasında çıktığı 67 maçta 11 gol attı.

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