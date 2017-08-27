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Beşiktaş'ta yedek kulübesinde kriz patlak verdi

Beşiktaş'ta yedek kulübesi kaynıyor

Medel, oyuna girmeyince sinirlenip soyunma odasına gitti, daha sonra geri geldi. Son 5 dakika şans verilmesine kızan Tolgay da duş almadan evinin yolunu tuttu

27 Ağustos 2017 Pazar, 09:48:46 Güncelleme: 09:53:02

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde kriz patlak verdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre; şans bulamayan yıldızlar bu duruma isyan etmeye başladı.

İlk tepki İnter’den alınan Gary Medel’den geldi. Geçen hafta Kasımpaşa önünde son 17 dakikada görev yapan Şilili yıldız, Şenol Güneş’in ilk değişikliği sırasında Beck’in kenara çağrıldığını görünce kızdı.

Isınmayı bırakan Medel, soyunma odasına gitti. Daha sonra geri gelen Medel’in keyifsizliği yüzüne yansıdı.

Tolgay Arslan’dan da benzer bir tepki geldi. Kasımpaşa karşısında 90. dakikada oyuna sokulan Tolgay, Bursa önünde son 5 dakikada Quaresma’nın yerine oyuna sürüldü.

Çok geç alındığını düşünüp bu duruma sinirlenen Tolgay, soyunma odasına bile gitmedi. Duş almayan Tolgay, direkt evinin yolunu tuttu. Lens’in de moralsiz olduğu gözlendi.

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