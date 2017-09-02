Cenk Ergün: Asamoah gelmek istiyordu, alternatiflere yöneleceğiz

Transfer döneminde güçlü hamleler yapan ve 11'indeki birçok oyuncuyu değiştiren Galatasaray'da Kwadwo Asamoah transferinin gerçekleşmemesinin hayal kırıklığı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Ganalı oyuncunun transferi için uzun süre uğraş vermiş ancak Juventus'un sol bek bölgesine oyuncu alamaması nedeniyle bu transfer yatmış ve Asamoah siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydedilmişti. Cenk Ergün, milli arada oynanan Eyüpspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Takımın kazanma hırsına ve Denayer ile Feghouli'nin ilk maçta golle tanışmasına değinen Ergün, şunları söyledi;

"Milli takım arasında oynama şansı bulamayanlar forma giydi. Feghouli ve Denayer ilk maçlarında gol atmış oldu. Bu sevindirici bir durum. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Yarın izin yapacağız. Pazartesi tekrar Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız.”

“Takımın kazanma hırsı ve oyun iştahı, hazırlık maçı da olsa istekleri, çok önemli. Yeter ki biz bu isteğimiz, arzumuzu verelim ondan sonra her şey daha kolay oluyor.”

"Arda şu anda milli takımda. Onunla ilgili şu anda bir spekülasyan yapmanın çok fazla bir anlamı yok."

“Asamoah konusunda ciddi bir ilgimiz oldu. En başından beri Juventus bize yerine ikame edeceği bir oyuncu olduğu takdirde bu oyuncuyu verebileceğini söylemişti. Juventus, İtalya’da transferin bitiminin son anına kadar bu çalışmalarını devam ettirdi. Fakat olmayınca Juventus oyuncuyu bırakmama kararı aldı. Bu süreçte biz alternatif oyunculara yöneleceğiz. Asamoah da gelmek istiyordu. Elinden geleni yaptı. Gana Milli Takımı’ndan ‘Transferim olabilir’ diyerek bizim için affını istedi. Takımıyla antrenmanlara çıkmadı. Ama transferi bu dönemde mümkün olmadı. Öncelikli olarak 8 Eylül’e kadar alternatifler üstüne yoğunlaştık.”

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