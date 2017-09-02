Cenk Ergün: Asamoah gelmek istiyordu, alternatiflere yöneleceğiz

Transfer döneminde güçlü hamleler yapan ve 11'indeki birçok oyuncuyu değiştiren Galatasaray'da Kwadwo Asamoah transferinin gerçekleşmemesinin hayal kırıklığı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Ganalı oyuncunun transferi için uzun süre uğraş vermiş ancak Juventus'un sol bek bölgesine oyuncu alamaması nedeniyle bu transfer yatmış ve Asamoah siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydedilmişti. Cenk Ergün, milli arada oynanan Eyüpspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Takımın kazanma hırsına ve Denayer ile Feghouli'nin ilk maçta golle tanışmasına değinen Ergün, şunları söyledi;
"Milli takım arasında oynama şansı bulamayanlar forma giydi. Feghouli ve Denayer ilk maçlarında gol atmış oldu. Bu sevindirici bir durum. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Yarın izin yapacağız. Pazartesi tekrar Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız.”
“Takımın kazanma hırsı ve oyun iştahı, hazırlık maçı da olsa istekleri, çok önemli. Yeter ki biz bu isteğimiz, arzumuzu verelim ondan sonra her şey daha kolay oluyor.”
"Arda şu anda milli takımda. Onunla ilgili şu anda bir spekülasyan yapmanın çok fazla bir anlamı yok."
“Asamoah konusunda ciddi bir ilgimiz oldu. En başından beri Juventus bize yerine ikame edeceği bir oyuncu olduğu takdirde bu oyuncuyu verebileceğini söylemişti. Juventus, İtalya’da transferin bitiminin son anına kadar bu çalışmalarını devam ettirdi. Fakat olmayınca Juventus oyuncuyu bırakmama kararı aldı. Bu süreçte biz alternatif oyunculara yöneleceğiz. Asamoah da gelmek istiyordu. Elinden geleni yaptı. Gana Milli Takımı’ndan ‘Transferim olabilir’ diyerek bizim için affını istedi. Takımıyla antrenmanlara çıkmadı. Ama transferi bu dönemde mümkün olmadı. Öncelikli olarak 8 Eylül’e kadar alternatifler üstüne yoğunlaştık.”
- Kwadwo Asamoah
- galatasaray
- juventus
- cenk ergün
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.