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Simge Şebnem Aköz, Eczacıbaşı VitrA
VOLEYBOL

Simge Şebnem Aköz, 2 yıl daha Eczacıbaşı VitrA'da!

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye başlayan Eczacıbaşı VitrA, libero Simge Şebnem Aköz ile 2 yıllık daha anlaşma imzaladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:26:15 Güncelleme: 17:31:56

Simge, geçtiğimiz sezon turuncu beyazlılara katılmış ve takımıyla 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşamıştı.

SİMGE ŞEBNEM AKÖZ KİMDİR?
1991 Samsun doğumlu, 168 cm boyundaki Simge Şebnem Aköz, voleybola yedi yaşında başladı. Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank Voleybol Kulübü'nde (2015-2016) forma giyen Aköz, 2016-2017 sezonunda Eczacıbaşı VitrA kadrosuna dahil oldu. Eczacıbaşı VitrA ile 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşadı.

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