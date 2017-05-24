Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu kariyerini noktaladı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA'nın deneyimli liberosu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, 15 yıllık profesyonel kariyerini sonlandırdı.



Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu'nun kariyerini noktalama kararı aldığı belirtilerek, "Gülden gibi örnek bir sporcu ve insanla uzun yıllar birlikte mücadele etmenin, başarılara birlikte koşmanın mutluluğunu yaşadık. Türk voleybolunun ve Eczacıbaşı tarihinin unutulmazları arasında yerini alan Gülden, daima ailemizin bir parçası olarak kalacak. Hepimizin kalbinde taht kuran Gülden'e hayatının yeni döneminde de başarılar diliyoruz." denildi.



Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu ise 14 sene boyunca aralıksız Eczacıbaşı'nın formasını terletmenin ve voleybolu yine bu kulübün bünyesinde bırakmanın gururunu yaşadığını aktararak, şunları kaydetti:



"14 yılın her anını büyük keyifle geçirmemi sağlayan öncelikle Eczacıbaşı yönetimi ve çalışanlarına, Türk Milli Takımı'nda ve organizasyonunda yer alan idarecilere ve takım arkadaşlarıma, kariyerim boyunca birlikte çalıştığım tüm antrenörlerime, menajerlerime, tüm ekibe, takım arkadaşlarıma sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Her daim bana destek veren sevgili eşime ve aileme de ayrıca sonsuz teşekkürler."



Voleybola sekiz yaşında başlayan Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, sırasıyla Samsun Ladikspor, Samsun DSİ, Atakum Belediyespor, Şanlıurfa Gençlikspor, Numune Hastanesi takımlarında oynadı. 2003-2004 sezonundan bu yana Eczacıbaşı forması giyen 1980 doğumlu oyuncu, turuncu-beyazlı ekiple 4 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazandı. Türkiye liginde 6 kez en iyi libero ödülünün sahibi olan deneyimli oyuncu, 2015'te Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayıp Şampiyonlar Ligi'nin en iyi liberosu seçildi. Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, 2015 ve 2016'da ise takımıyla Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupayı havaya kaldırdı.







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