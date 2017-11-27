Sudan'da tutukluları taşıyan araçlar pusuya düşürüldü

Sudan'ın Darfur bölgesinde tutukluları taşıyan iki aracın pusuya düşürülmesi sonucu çıkan çatışmada 1 tuğgeneral ile 9 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, orduya bağlı Hızlı Destek Güçleri Sözcüsü Albay Abdurrahim el-Cali, Darfur'un kuzeyindeki Musteriha bölgesinde tutukluları taşıyan iki aracın kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce pusuya düşürüldüğünü belirtti.
Cali, Hızlı Destek Güçleri Komutanı Tuğgeneral Abdurrahman Cuma komutasındaki güçlerin, olayın ardından askeri destek için bölgeye hareket ettiğini ve saldırganlarla çatışmaya girdiğini söyledi.
Çatışmada, Tuğgeneral Cuma ile 9 askerin hayatını kaybettiğini, saldırganlardan da ölenlerin olduğunu anlatan Cali, diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
AA'nın haberine göre Cali, öte yandan halkın elindeki ruhsatsız silahların toplanması amacıyla başlatılan çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.
Sudan'da ruhsatsız silahların öncelikle gönüllü olarak teslim edilmesi, bir sonraki adımda ise zorla toplanması için harekete geçilmişti.
Resmi makamlar, 6 Ağustos'ta halka "ellerindeki silah ve cephaneleri en yakın karakol ya da askeri karargaha teslim etme" çağrısında bulunmuş, Savunma Bakanı General Ivad Muhammed bin Avf da "Ordu, güç kullanarak da olsa vatandaşların elindeki silahları toplayacak." ifadelerini kullanmıştı.
Sudan ordusunun Darfur ile Kordofan eyaletlerinde iki ay içinde halktan 15 binden fazla silahı teslim aldığı, 500'den fazla arazi aracına el koyduğu bildirilmişti.
Kabilelerin elindeki silahların sayısıyla ilgili resmi bir veri bulunmamakla birlikte bunun ağır silahlar dahil olmak üzere yüzbinleri bulduğu ifade ediliyor.
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