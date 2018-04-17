Sultan Abdülmecid tarafından 1854’te yaptırılan ve 1 aydır restorasyon çalışmaları süren İstanbul Nişantaşı’ndaki Teşvikiye Camii’nde önceki gün çıkan yangın, gözleri bir kez daha tarihi yapılardaki restorasyon çalışmalarının güvenliğine çevirdi. Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberi...

Tarihi camide dün inceleme yapan uzman ekipler hasarı kayıt altına aldı. Cami İmamı Rıdvan Ovalı, kendisinin yangın sırasında camide bulunmadığını, restorasyonda çalışan işçilerin ise yarım saat önce çıktığını söyledi. Ovalı, “Yangın imam odasında çıkmış. Büyüyünce minare, baca görevi görmüş. Duman oradan kendini salmış. Elektrik kontağından deniyor ama kesin sebebi inceleniyor. Binanın tarihi özellikteki yerlerinde bir hasar yok. İmam odasının tavanı ağaç kaplama yapılmıştı” dedi.

‘BİTİNCE 1 SAAT BEKLENMELİ’

İstanbul İtfaiyesi eski Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, tarihi yapılardaki yangınların yaklaşık yüzde 90’ının restorasyon sırasında meydana geldiğini belirterek, bunların genelde sıcak çalışma ve elektrikten kaynaklandığını savundu. Geçmişte Sait Halim Paşa Yalısı ve Haydarpaşa Garı’ndaki yangının da bu şekilde çıktığına dikkat çeken Kılıç alınması gereken önlemlere ilişkin şunları söyledi: “Sıcak çalışma mümkün olduğunca yapılmamalı. Yapılması halinde, özellikle kaynak ve lehim gibi çalışmalarda yangın battaniyeleri kullanılarak, etraftaki ahşap kısımların kapatılması gerekiyor. Çalışma sırasında söndürme cihazı bulundurulmalı. Bir olumsuzluk yoksa dahi çalışma bittikten sonra en az 1 saat çalışma alanı kontrol altında tutulmalı. Küçücük bir kıvılcım, oksijenle yavaş yavaş büyüyerek 5-6 saat sonrasında bile yangın başlatabiliyor. Tarihi yapılarda ise bu süre genellikle yarım saat. Çalışma bittikten sonra elektrik tamamen kapatılmalı. Ayrıca tarihi yapılarda çalışan işçiler, yangınla ilgili eğitilmeli.”

Caminin restorasyonunu gerçekleştiren ALBA İnşaat’ın, daha önce de Yıldız Hamidiye Camii, Sait Halim Paşa Yalısı, Kuleli Askeri Lisesi, Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkü, Yavuz Sultan Selim Camii ve Adile Sultan Kasrı’nın restorasyon işlerini yaptığı öğrenildi.

‘RESTORASYONA ALMA NEDENİ ZATEN ESKİ ELEKTRİK TESİSATIYDI’

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Teşvikiye Camii’nde çıkan yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Camide restorasyona daha başlamadık. Yer teslimi yapıldı, ibadete kapandı. Yangın elektrik kontağından çıktıysa, zaten bizim camiyi restorasyona alma sebeplerimizden biri eski ve bir an önce değiştirilmesi gereken tesisattı. Ancak içeride bir izmarit ya da ısıtıcıdan vs. yangın çıktıysa o zaman feci bir ihmal var demektir. O zaman müteahhitleri hizaya çekmemiz lazım demektir. İtfaiye raporunu bekliyoruz.”

RESTORASYON YANGINLARI

2010 - Haydarpaşa Garı’nda restorasyon sırasında yangın çıktı. 2.5 saatte kontrol altına alınan yangında, tarihi garın çatısı ve 4. katı tamamen yandı. Yangının kaynak sırasında çıktığı belirlendi.

2011 - Mimar Sinan’ın 1580’de yaptığı Kılıç Ali Paşa Camii’nin restorasyonu sırasında çatısında yangın çıktı. Yangın yapıya zarar vermeden söndürüldü.

2012 - Halen yıkımı süren Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Havalandırma boşluğunda çıkan yangın, itfaiyece söndürülmüştü.

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