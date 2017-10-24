Komedyenin ani ölümü sonrasında sevenleri, ailesi ve arkadaşları son görevlerini yerine getirmek için bir araya geldiler.

Yıllardır süren karaciğer hastalığı ve ani kalp krizi, 51 yaşındaki Hughes'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Arkadaşları, komedyenin 23 yıl önce cenaze törenini planladığı şiirini okuyarak, son görevlerini yerine getirdiler.

Şiir, "Cenazelerin ne kadar sıkıcı olduğunu biliyorum. İnsanların bir araya toplanıp yeni insanlarla tanışmasını, gülmelerini, dans etmelerini, aşık olacakları biriyle karşılaşmasını ve bütün gece bedava içki içmelerini istiyorum" diyordu.

Sean Hughes

Cenaze

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