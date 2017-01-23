İSKİ, İstanbul'da 23 Ocak 2017 tarihi için planlı su kesintisi yapacağını internet sitesi üzerinden abonelere duyurdu. Birçok ilçede ve mahallede su kesintileri başladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (23 OCAK 2017)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;

Arıza Kesinti İlçe : ATAŞEHİR Etkilenen Mahalleler : AŞIK VEYSEL MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 23.1.2017 - 13:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BAĞCILAR Etkilenen Mahalleler : EVREN MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 23.1.2017 - 16:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 19:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ESENLER Etkilenen Mahalleler : ORUÇ REİS MAH Açıklama : VANA CALISMASI Başlama Tarihi : 23.1.2017 - 15:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 17:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : EYÜP Etkilenen Mahalleler : ÇIRÇIR MAH,KARADOLAP MAH,ALİBEYKÖY MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 23.1.2017 - 15:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : MALTEPE Etkilenen Mahalleler : FEYZULLAH MAH Açıklama : VANA CALISMASI Başlama Tarihi : 23.1.2017 - 13:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 19:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : PENDİK Etkilenen Mahalleler : ŞEYHLİ MAH Açıklama : BORU PATLAĞI Başlama Tarihi : 23.1.2017 - 13:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 17:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SULTANGAZİ Etkilenen Mahalleler : UĞUR MUMCU MAH,50YIL MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 23.1.2017 - 15:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 19:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÜMRANİYE Etkilenen Mahalleler : NECİP FAZIL MAH,ESENŞEHİR MAH,ESENKENT MAH Açıklama : DEPLASE EDİLEN ANA İSALE HATTI BAĞLANTISI Başlama Tarihi : 23.1.2017 - 12:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.01.2017 tarihinde saat 02:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.