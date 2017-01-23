İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün planlı su kesintileri yaşanıyor. Konu ile ilgili İSKİ, resmi web sitesinde planlı kesintilere dair açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:23:06 Güncelleme: 16:25:32
İSKİ, İstanbul'da 23 Ocak 2017 tarihi için planlı su kesintisi yapacağını internet sitesi üzerinden abonelere duyurdu. Birçok ilçede ve mahallede su kesintileri başladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (23 OCAK 2017)
SU KESİNTİSİ OLAN YERLER
İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;
Arıza Kesinti
İlçe
:
ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalleler
:
AŞIK VEYSEL MAH
Açıklama
:
100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
:
23.1.2017 - 13:03
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler
:
EVREN MAH
Açıklama
:
100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
:
23.1.2017 - 16:13
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 19:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
ESENLER
Etkilenen Mahalleler
:
ORUÇ REİS MAH
Açıklama
:
VANA CALISMASI
Başlama Tarihi
:
23.1.2017 - 15:32
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 17:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
EYÜP
Etkilenen Mahalleler
:
ÇIRÇIR MAH,KARADOLAP MAH,ALİBEYKÖY MAH
Açıklama
:
100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
:
23.1.2017 - 15:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
MALTEPE
Etkilenen Mahalleler
:
FEYZULLAH MAH
Açıklama
:
VANA CALISMASI
Başlama Tarihi
:
23.1.2017 - 13:51
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 19:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
PENDİK
Etkilenen Mahalleler
:
ŞEYHLİ MAH
Açıklama
:
BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi
:
23.1.2017 - 13:48
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 17:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler
:
UĞUR MUMCU MAH,50YIL MAH
Açıklama
:
100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
:
23.1.2017 - 15:06
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.01.2017 tarihinde saat 19:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler
:
NECİP FAZIL MAH,ESENŞEHİR MAH,ESENKENT MAH
Açıklama
:
DEPLASE EDİLEN ANA İSALE HATTI BAĞLANTISI
Başlama Tarihi
:
23.1.2017 - 12:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.01.2017 tarihinde saat 02:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.