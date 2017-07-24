Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamı çekilişi yapılan On Numara için bu hafta da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çekilişi bekleyen heyecanlı vatandaşlar "On Numara saat kaçta çekiliyor?" diye soruyor. Peki On Numara saat kaçta çekiliyor? On Numara sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan On Numara çekilişleri, her hafta Pazartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçlarının belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması en geç 21:45'tir.

Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını en geç 21:45'e kadar öğrenebilirler. Teknik bir aksaklık olmadığı takdirde en geç 21:45'e kadar sonuçlar erişime açılır.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çekilişlerin tamamlanması ve resmi sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden lik ve resmi olarak On Numara sonuçlarına erişebilirler.

Öte yandan resmi sonuçlar açıklandıktan sonra On Numara sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. On Numara sonuçları belirlendikten ve resmi olarak açıklandıktan sonra bu sayfa üzerinden de sonuçlar görüntülenebilir.

ON NUMARA'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 1 KİŞİ 10 BİLMİŞTİ

17 Temmuz 2017 tarihli On Numara sonuçları: 02 - 06 - 07 - 08 - 14 - 16 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 35 - 50 - 51 - 56 - 61 - 65 - 68 - 69 - 73 - 74 - 78

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 780. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 282 bin 945 lira 30 kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan 9 bilen 77 kişi 2 bin 449 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 447 kişi 130 lira 75'er kuruş, 7 bilen 14 bin 993 kişi 23 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 92 bin 919 kişi 4 lira 10'ar kuruş ve hiç bir numarayı tahmin edemeyen 151 bin 939 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 282.945,30 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 77 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.449,90 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.447 Kişi Başına Düşen İkramiye 130,75 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 14.993 Kişi Başına Düşen İkramiye 23,90 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 92.919 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,10 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 151.939 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,20 TL

on numara

On Numara sonuçları

MPİ