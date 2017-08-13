AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Haftamız Ay Boğa burcundayken, ağır ve temkinle yapılacak işlerimizin üzerine eğilerek başlayabiliriz. Bugün aceleci davranmak bize zor gelebilir, keyfimize yönelik hareket etmek isteyebiliriz. Bu hafta ilişkilerimizde bizi zorlayan durumlara karşı dikkat edelim. Merkür’ün gerilemesi iletişim sıkıntılarını hayatımıza taşırken, parasal işlerimizde ve girişimlerimizde değişik fırsatlar karşımıza gelebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya sahip olduklarınız, paranız ve yatırımlarınızı ele alarak başlayacaksınız. Dün gerilemeye başlayan Merkür iş hayatınızda ve günlük akışınızda iletişim sıkıntılarını karşınıza getirebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız heyecanlı gelişmelerle, keyifli başlıyor. Aşk hayatınızda veya çocuğunuzla ilgili yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı doğru davranışlarınızla çözebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken dikkatli olun.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta iletişim sıkıntılarınızı aile alanlarınızda yaşayabilirsiniz yalnız en çok parasal konularda dikkatli adımlar atmalısınız. Birkaç gün boyunca yaşayacaklarınızı gözünüzde çok büyütmemelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdekilerle organizasyonlara ve davetlere katılabilirsiniz. Bu hafta iletişiminize her koşulda dikkat edin. Özel hayatınızda bazı zorlanmalar yaşarken, ailevi konularda şanslar yakalayabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız ortamlarda, işinizde gücünüzde daha fazla vaktinizi harcayabilirsiniz. Parasal işlerinizde bazı aksilikler olsa bile bunları doğru kararlarla toparlamasını bileceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olayları daha geniş açıdan göreceğiniz bir hafta başlıyor. Hayatınızla ilgili daha sağduyulu, daha isabetli kararlar alabilirsiniz yalnız kendinizi ifade etmek sandığınız kadar kolay olmayabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatı farklı noktalardan okuyacağınız, etrafınızda olup biten olaylardan etkileneceğiniz bir hafta içindesiniz. Parasal konularda ters tepkiler vermekten kaçının. Aile ilişkilerinizi bu hafta zorlamayın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkileriniz, insanlarla yapacaklarınız ön planda olarak haftanız başlayacak. Düşüncelerinizdeki gitgeller sizi yorabilir ama beklenmedik fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük iş akışınızı düzenlemek, gününüze iş konularında güzel bir program oluşturmak bu hafta başında önemli olacak. Parasal işlerinizde ilişkilerinizi iyi dengelerseniz, güzel fırsatlar yakalarsınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşteki gidişatınızı biraz yavaşlatarak dengeleyebilirsiniz. Kendinize ve özel alanlarınıza daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğinizle paylaşımlarınız artarken, karşı tarafı çok zorlamayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşteki doğru tavırlarla bugün yapılması gerekenleri rahat halledebilirsiniz. İşte yaşayacağınız olayların sonuçlarını özel yaşantınıza yansıtmamaya çalışın. Tepkilerinizi iyi kontrol etmelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarıyla yapacağınız işbirliklerinde bazı olumsuzluklar olsa bile, mantıklı yapınız, doğru yaklaşımlarınızla sıkıntıların üstesinden gelebilirsiniz. İş hayatınızda ters tepkilerden kaçının.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN