Dünyada neredeyse her gün, farkındalık yaratmak amacıyla bir konuya ithaf ediyor. 1 Ekim Salı günü üç farklı özel gün kutlanıyor, bugün; Dünya Yaşlılar Günü, Dünya Kahve Günü ve Dünya Vejetaryenler Günü. Bugün tüm dünya; yaşlı bireylerin topluma kazandırdıklarına, evrensel bir lezzet olan kahveye ve milyonlarca insanın paylaştığı vejetaryen beslenme şekline dair farkındalık sahibi oluyor. Peki, bu üç özel gün nasıl ve neden ortaya çıktı? İşte, detaylar...