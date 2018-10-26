Şehir hastanelerinde projesinde iki hastanenin daha sonuna gelindi. Modern, sağlıkta hizmet kalitesini yükseltecek, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılmış Eskişehir ve Manisa Şehir Hastaneleri 30 Ekim tarihinde hasta kabulüne başlayacak. Böylece hizmete giren şehir hastanesi sayısı 8’e yükselecek.

Sağlık Bakanlığı’nın kamu özel işbirliği modelinde 2 şehir hastanesinin yapımı daha tamamlandı. 2017 yılında Yozgat, Mersin, Adana, Isparta şehir hastaneleri açılırken, bu yıl ilk olarak Mayıs ayında Kayseri Şehir Hastanesi, Ağustos ayında ise Elazığ Şehir Hastanesi hizmete girdi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün yaptırdığı 1.081 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi ile 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi’nin yapımı tamamlandı, 30 Ekim Salı günü hasta kabul etmeye başlayacak. Bir günde 1.639 yatak hizmete girmiş olacak.

SAĞLIKTA HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Eskişehir Şehir Hastanesi, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatıldı. Hastane bölgenin en güçlü, verimli sağlık tesisi olarak sağlıktaki hizmet kalitesini yükseltecek. Hastanede, yüksek standart ve konfora sahip odaların 437 adedi tek kişilik dizayn edildi. Çift kişilik oda sayısı ise 191.

254 POLİKLİNİK

Hastane 35 ameliyathanesi, 152 yataklı yoğun bakım ünitesi, 24 yataklı diyaliz ünitesi, 13 yataklı Kemoterapi ünitesi ile hizmet verecek. Her branştan 254 poliklinik olacak, hastalar beklemeden muayene olacak. Hastanenin sahip olduğu kapalı alan 335 bin 890 metrekare.

ÖZELLİKLİ BİRİMLER

Eskişehir Şehir Hastanesi, bölgedeki en güçlü kaliteli sağlık hizmetini sunacak sağlık tesisi olacak. Birçok özellikli birimle hizmet verecek. Anjio ünitesi, nükleer tıp merkezi, kalp ve damar cerrahi, perinatal merkez, taş kırma ünitesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi, obezite merkezi, uyku laboratuvarı, robotik ilaç hazırlama bu özellikli merkezlerden sadece birkaçı.

ÇOCUKLAR İÇİN KREŞ

Şehir hastanesinde tedavi gören ya da muayene için gelen çocuklara hizmet verecek kreş yapıldı. Hastanede yatarak tedavi gören çocuklar bir taraftan tedavilerine devam ederken, diğer yanda kreş sayesinde hastane, doktor korkularını yenecek. 70 çocuk kapasiteli, 1.100 metrekare alana kurulu kreşte yaşlara göre sınıflandırılmış oyun alanları kuruldu. Çocukların kendilerini hastane ortamında hissetmemeleri için duvarlar rengarenk boyandı, renkli koltuklar, masalar yerleştirildi. Çocuklar için özel güvenlik önlemleri alındı. Tüm kapılar kartlı sistemle çalışacak.

MANİSA’NIN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

Hizmete girecek bir diğer şehir hastanesi Ege Bölgesi’nde Manisa ilinde. 178 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu hastanenin yatak kapasitesi 558. Hastanede 236 adet tek kişilik, 100 adet çift kişilik oda yer alıyor. 21 ameliyathane, 122 yoğun bakım yatağı, 145 poliklinik, 15 diyaliz merkezi yatağı, 17 kemoterapi koltuğu ile hizmet verecek.

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