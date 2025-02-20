1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez HakemKurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
21 Şubat Cuma:
20.00 Manisa FK-Geosis Boluspor: Burak Olcar
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Burak Pakkan
13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor: Sarper Barış Saka
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: Turgut Doman
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Mehmet Türkmen
19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor: Batuhan Kolak
23 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Arda Kardeşler
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Melih Kurt
19.00 Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik