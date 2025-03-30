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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de ayrılık - Futbol Haberleri

        1. Lig'de ayrılık

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:00 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:00
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        1. Lig'de ayrılık!
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        Trendyol 1. Lig'de 12. sırada yer alan İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Erkan Sözeri'yle yollar ayrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erkan Sözeri ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        Başkent temsilcisi, ligde oynadığı son 3 maçı kaybetmişti.

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