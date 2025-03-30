1. Lig'de ayrılık!

Trendyol 1. Lig'de 12. sırada yer alan İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Erkan Sözeri'yle yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erkan Sözeri ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Başkent temsilcisi, ligde oynadığı son 3 maçı kaybetmişti.