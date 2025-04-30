1 Mayıs İşçi Bayramı'nın gelmesiyle beraber, bazı kurum ve kuruluşların tatil durumu araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de günlük hayatın önemli bir parçası olan sağlık ocakları ve aile hekimleri oldu. Peki, 1 Mayıs Perşembe sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri hizmet verecek mi?