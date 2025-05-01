1 Mayıs Perşembe günü metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ve vapur toplu ulaşım bedava mı? 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bu sene 1 Mayıs, Perşembe günü kutlanıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar ücret ödemeyecek.

İETT’DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Değerli yolcularımızın dikkatine; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.​ Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta içi tarifesi ile çalışacaktır.​ Bazı hatlarımızda oluşan istisnai durumlardan kaynaklı sefer tarifeleri ise şu şekildedir;

Avrupa Yakası’nda:

144H, 62H, 46KT, 25C, 38H, 36S, 151, 402, 403, 404, 300M, 303B, 300S, 36C, 336H, 59HS, 25Y, 42KT, 33M, 33, 98G, MK97, HT1 ve EL2 numaralı hatlarımız iş günü tarifesiyle hizmet verecektir.

Anadolu Yakası’nda:

8K, 13AB, 19FS, 13Y, 15YK ve 139T numaralı hatlarımız iş günü tarifesiyle,

11ÜS, 130A ve E-10 hatlarımız ise gece seferi kapsamında iş günü tarifesiyle hizmet verecektir.

KM13 ve UM73 numaralı hatlarımız ise Cumartesi sefer planında yer alan gece seferleri kapsamında hizmet vermeyecektir.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir. Yolcularımıza duyurulur.