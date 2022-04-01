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1 Nisan Şaka günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Okulda, iş yerinde, evde en komik 1 Nisan şakaları

Her sene olduğu gibi bu sene de N,isan ayının ilk gününde en çok araştırılan şeylerden biri 1 Nisan şakaları oldu. Tarihi oldukça eski yıllara dayanan 1 Nisan Şaka Günü dünyanın pek çok ülkesinde kutlanan geleneksel günlerden biri.

  • 01
    1 Nisan Şaka günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Okulda, iş yerinde, evde en komik 1 Nisan şakaları

    1 Nisan Şaka Günü'nüz kutlu olsun! 1 Nisan Dünya Şaka Günü'nde ailesine, sevdiklerine, arkadaşlarına şaka yapmak isteyenler 1 Nisan şakalarını araştırıyor. Pek çok kültürde ve inançta geçerli olan 1 Nisan Şaka Günü'nün ilk defa ne zaman kutlandığı ve anlama geldiği merak ediliyor. İşte okulda, işte ve evde en komik en ilginç 1 Nisan şakaları.... 
  • 02
    1 Nisan Şaka günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Okulda, iş yerinde, evde en komik 1 Nisan şakaları

    1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ NEDİR?

    1 Nisan'ın geçmişi 16'ncı yüzyıla kadar gidiyor. Günün bu özelliği kazanmasıyla ilgili çeşitli rivayetler anlatılıyor. O rivayetlerden en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır.

    1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler.

    Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Fransızlar bu güne Poisson d’avril derler, yani Nisan Balığı. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başladılar.
  • 03
    1 Nisan Şaka günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Okulda, iş yerinde, evde en komik 1 Nisan şakaları

    1 NİSAN ŞAKALARI

    Okul'da ya da işte sanki düşüp kalmışsınız gibi kendinizi yere atın ve yerde sahte kamuflaj yapın.
  • 04
    1 Nisan Şaka günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Okulda, iş yerinde, evde en komik 1 Nisan şakaları

    Odanın içini balonlarla doldurun. Kapıyı açanın üzerine balonlar yığılacak.
  • 05
    1 Nisan Şaka günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Okulda, iş yerinde, evde en komik 1 Nisan şakaları

    Sandalyenin, koltuğun altına bir korna koyun. Her oturulduğunda korna ötecek ve oldukça komik bir görüntüye neden olacak. 
  • 06
    1 Nisan Şaka günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Okulda, iş yerinde, evde en komik 1 Nisan şakaları

    Eğer resim yeteneğinize güveniyorsanız tuvalet kağıdına bir böcek ya da örümcek çizebilirsiniz. 

     
  • 07
    1 Nisan Şaka günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Okulda, iş yerinde, evde en komik 1 Nisan şakaları

    Sabunu şeffaf oje ile kaplayıp banyoya koyun. Biri elini yıkamak istediğinde sabun köpürmeyecek.
  • 08
    1 Nisan Şaka günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Okulda, iş yerinde, evde en komik 1 Nisan şakaları

    Soğandan lezzetli bir elma şekeri yapabilirsiniz...

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