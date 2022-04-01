1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ NEDİR?

1 Nisan'ın geçmişi 16'ncı yüzyıla kadar gidiyor. Günün bu özelliği kazanmasıyla ilgili çeşitli rivayetler anlatılıyor. O rivayetlerden en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır.

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler.

Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Fransızlar bu güne Poisson d’avril derler, yani Nisan Balığı. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başladılar.